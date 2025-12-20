https://crimea.ria.ru/20251220/kakoy-segodnya-prazdnik-20-dekabrya-1133663761.html

Какой сегодня праздник: 20 декабря

Какой сегодня праздник: 20 декабря - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Какой сегодня праздник: 20 декабря

Сегодня весь мир отмечает День солидарности людей, а Россия и Белоруссия – День работника органов государственной безопасности. В этот день в 1699 году Петр I...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сегодня весь мир отмечает День солидарности людей, а Россия и Белоруссия – День работника органов государственной безопасности. В этот день в 1699 году Петр I перенес празднование Нового года на 1 января, в 1879-м американец Томас Эдисон придумал лампочку. Родились в этот день советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Панфилов, российская актриса театра и кино Лиза Боярская.Что празднуют в мире19 лет назад Генассамблея ООН предложила всем желающим присоединяться к празднованию новой даты – Дня солидарности людей. Ну и правильно! А то День солидарности трудящихся есть, а не трудящиеся остались без праздника. Ну а если серьезно, дата очень нужная, объединяющая жителей разных стран идеей всеобщего равенства и помогающая формированию справедливого и безопасного общества.А вот в некоторых бывших социалистических республиках, в том числе в России и Белоруссии сегодня с профессиональным праздником поздравляют работников органов госбезопасности. В Советском Союзе этот день называли Днем чекиста. Все потому что именно в этот день в 1917 году Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии.Еще сегодня можно отметить День игр, Праздник радостной песни, День ярких шарфов и День расставления точек над "i". Именины у Ивана, Нила, Павла, Петра, Сергея, Антона, Михаила.Знаменательные событияПрорубив окно в Европу, Петр Первый вдруг решил, что и время нужно считать по-европейски. Взял да и поменял календарь на юлианский. А 20 декабря 1699 года издал Указ "О праздновании Нового года".В этот день в 1879 году американец Томас Эдисон провел демонстрацию работы лампы накаливания с угольной нитью, что позже привело к созданию системы электрического освещения. Раз такое дело, то вот вам интересный факт о лампочках: в американском городке Ливермор на пожарной станции есть обычная лампочка, которая работает с 1901 года, а к настоящему моменту занесли в Книгу Рекордов Гиннеса как самую долговечную.Кто родился в этот деньЕсли вы еще не видели фильм "28 панфиловцев", обязательно посмотрите. Речь идет о бессмертном подвиге 28 советских воинов под командованием Ивана Панфилова, большинство из которых погибли в бою с фашистами, но успели уничтожить 28 вражеских танков. Сегодня это особенно актуально, поскольку именно в этот день в 1892 году родился советский военный деятель, Герой Советского Союза Иван Васильевич Панфилов.Еще одна именинница дня – российская актриса кино и театра Елизавета Боярская. Младшая дочь секс-символа советского экрана стала самой романтической героиней современного российского кинематографа. Кстати, Лиза знает два иностранных языка – английский и немецкий, любимыми фильмами называет "Унесенные ветром" и "Летят журавли", а также признается, что очень любит селедку и плов (главное, чтобы не вместе).Также 20 декабря свои дни рождения отмечают американский кинорежиссер Тодд Филлипс, английский футболист Эшли Коул, российский хоккеист — чемпион мира Андрей Марков и другие.

2025

