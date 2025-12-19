Пенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина
Пенсионерка со Ставрополья поблагодарила врачей Евпатории при помощи Итогов года с Путиным
© Крымское отделение Общероссийского народного фронтаПенсионерка со Ставрополья поблагодарила врачей Евпатории при помощи Итогов года с Путиным
© Крымское отделение Общероссийского народного фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ставропольского края обратилась к президенту с просьбой отметить работу врачей из Евпатории. Об этом РИА Новости Крым рассказали в крымском отделении Общероссийского народного фронта.
"Пенсионерка Любовь Петровна из Ставропольского края обратилась на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой поблагодарить врачей из Евпаторийской больницы, которые поставили ее на ноги в Крыму", – рассказал представитель ОНФ в Крыму Андрей Вьюшин.
Женщина находилась в Евпаторийском санатории на реабилитации, но попала в терапевтическое отделение больницы с приступом сахарного диабета.
"Прошла исследование, лечение и от всей души говорит спасибо медицинскому персоналу и лично врачу Белашевой Светлане Николаевне", – рассказал Вьюшин подробности.
Народный фронт передал в терапевтическое отделение Евпаторийской городской больницы, чтобы передать благодарственные письма за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу всему персоналу медицинского учреждения и отдельно – лечащему врачу Любови Петровны.
"Медики были очень удивлены. Они сначала не поверили, что что благодарить их будут через обращение к президенту. Но Любовь Петровну в больнице помнят, желают ей здоровья и зовут в гости не как пациента, а как просто отдыхающую в ее следующий визит в курортный город", – отмечают в ОНФ.
Читайте также на РИА Новости Крым: