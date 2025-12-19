https://crimea.ria.ru/20251219/pensionerka-peredala-spasibo-evpatoriyskim-vracham-cherez-putina-1151810003.html

Пенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина

Пенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Пенсионерка передала "спасибо" евпаторийским врачам через Путина

Пенсионерка из Ставропольского края обратилась к президенту с просьбой отметить работу врачей из Евпатории. Об этом РИА Новости Крым рассказали в крымском... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Пенсионерка из Ставропольского края обратилась к президенту с просьбой отметить работу врачей из Евпатории. Об этом РИА Новости Крым рассказали в крымском отделении Общероссийского народного фронта.Женщина находилась в Евпаторийском санатории на реабилитации, но попала в терапевтическое отделение больницы с приступом сахарного диабета."Прошла исследование, лечение и от всей души говорит спасибо медицинскому персоналу и лично врачу Белашевой Светлане Николаевне", – рассказал Вьюшин подробности.Народный фронт передал в терапевтическое отделение Евпаторийской городской больницы, чтобы передать благодарственные письма за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу всему персоналу медицинского учреждения и отдельно – лечащему врачу Любови Петровны.

