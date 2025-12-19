С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным
Крымчане задают Путину вопросы на социальные темы – ОНФ
10:23 19.12.2025 (обновлено: 10:31 19.12.2025)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. 64 процента обращений крымчан на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило от женщин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.
На сегодняшний день со всей страны поступило более 2,4 млн обращений. В их приеме и анализе помогают крымские студенты и представители Народного фронта из Крыма.
"64% обращение из Крыма поступило от женщин, самая активная возрастная группа 56+ - 81% обращений. В целом разбивка по Крыму очень схожа с общей ситуаций по обратившимся по всей стране", - рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
Основные темы, волнующие жителей Крыма, - социальная политика (22% ), жилье (14%), государство и общество (13%), инфраструктура (10%) и СВО (8%), отметили в ОНФ.
Как сообщалось, инвалиды из Крыма обратились на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок.
Также сообщалось, что сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.
В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.