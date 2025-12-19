https://crimea.ria.ru/20251219/s-kakimi-voprosami-krymchane-obraschayutsya-na-pryamuyu-liniyu-s-putinym-1151806233.html

С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным

С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным - РИА Новости Крым, 19.12.2025

С какими вопросами крымчане обращаются на "Прямую линию" с Путиным

64 процента обращений крымчан на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило от женщин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T10:23

2025-12-19T10:23

2025-12-19T10:31

онф

прямая линия с владимиром путиным

крым

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133210212_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_1d98452afa1ef8e73a6b165635a32a50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. 64 процента обращений крымчан на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным поступило от женщин. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе крымского штаба ОНФ.На сегодняшний день со всей страны поступило более 2,4 млн обращений. В их приеме и анализе помогают крымские студенты и представители Народного фронта из Крыма. Основные темы, волнующие жителей Крыма, - социальная политика (22% ), жилье (14%), государство и общество (13%), инфраструктура (10%) и СВО (8%), отметили в ОНФ.Как сообщалось, инвалиды из Крыма обратились на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" с просьбой пересмотреть нормативы получения электроколясок.Также сообщалось, что сразу несколько обращений поступило на программу "Итоги года с Владимиром Путиным" от жителей Коктебеля. Люди просят завершить долгожданную реконструкцию набережной, обновление которой так долго ждали и которое задерживается.Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющая в едином формате прямую линию и большую пресс-конференцию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по московскому времени.В 2024 году "Итоги года" длились почти 4,5 часа. За это время российский лидер ответил на более чем 70 вопросов, сделав ряд заявлений о социально-экономической ситуации в России, крушении танкеров с мазутом в Керченском проливе, ситуации в Сирии, ходе СВО и освобождении Курской области, переговорах с Киевом и судьбе Зеленского, возможной встрече с Дональдом Трампом, семейной ипотеке, блокировке YouTube и многом другом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онф, прямая линия с владимиром путиным, крым, новости крыма, общество