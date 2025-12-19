Рейтинг@Mail.ru
Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет" - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"
Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет" состоялась на сцене Государственного академического... РИА Новости Крым, 19.12.2025
Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

В Крыму в рамках премии "Преград нет" наградили детей с ограничениями по здоровью

13:25 19.12.2025 (обновлено: 14:06 19.12.2025)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет" состоялась на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Лауреатам вручили кубки, дипломы и памятные призы, передает корреспондент РИА Новости Крым.

Смыслы инклюзивной среды

На сцене более 400 артистов. И 120 из них с ограниченными возможностями здоровья. У этих детей разные нозологии, но одинаково неограниченная сила духа и воля к победе над собой. Вот уже 12-й год подряд яркое большое инклюзивное шоу, пролог к церемонии награждения премии "Преград нет", создают воспитанники и педагоги благотворительного фонда социальных и творческих инициатив "Живая вода".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ".
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ".
"Мы через хореографию, вокал, инструменты, акробатику в инклюзивной среде передаем смыслы. Сегодняшняя церемония называется "Слава Богу за все". Мы говорим о нашей миссии, о том, что мы хотели бы, чтобы горели детские глаза, сердца, чтобы никакие ограничения не останавливали их в стремлении идти вперед", - рассказала в комментарии РИА Новости Крым президент фонда Евгения Гарькавая.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ".
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В этом году от ее образовательного фонда на премию номинированы шесть лауреатов, в том числе и педагог-хореограф Екатерина Клыпко - в номинации "Педагогическое мастерство". Она занимается со слабовидящими и незрячими детьми. Также в ее подчинении глухие и слабослышащие танцоры.
- Екатерина, сложно работать с особенными танцорами?
- Это не так сложно, как может показаться со стороны. Эти дети - отдающие и принимающие. Они тонко чувствуют эмоции и настроение. С ними легко, потому что они все очень общительные, очень открытые, и у нас нет сложности в постановке номера. Да, бывают какие-то определенные нюансы. Например, ребеночек не видит на один глазик, тогда я должна учесть этот момент. Или, например, слабослышащих деток выводим вперед, чтобы они могли подсказывать остальным. Только такие нюансы.
Чуть помолчав, педагог признается с улыбкой: "Мне очень нравится помогать и нести добро в этот мир и свет. И мне очень приятно быть удостоенной такой награды".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТоржественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания "ПРЕГРАД НЕТ".
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сильные ноги и характер

Наталья Лукашева из Симферополя - мама мастера спорта по толканию ядра и метанию копья Александры Букиной. Она признается, что и не думала тогда, еще семнадцать лет назад, отдавать дочку с поражением опорно-двигательного аппарата в легкую атлетику. Но однажды в школу "Надежда", где училась девочка, пришел тренер и разглядел талант.
"У нее очень сильные руки, очень сильные ноги и сильный характер. Она - гордость нашей семьи. Мы все ею восхищаемся", - говорит мама Александры корреспонденту РИА Новости Крым. Спортсменка же скромно улыбается.
Также гордится своим сыном-школьником Иваном Дьяковым и его мама Анна. Мальчик занимается теннисом на колясках. "Случились проблемы с ногами, предложили пересесть на коляску". В Симферополь на церемонию награждения семья приехала из Сакского района.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИван Дьяков и его мама Анна
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Иван Дьяков и его мама Анна
"Вот уже три года сын занимается. Он уже и на всероссийских соревнованиях был. Премии у него есть, и грамоты, и медали, и кубки. Сегодня вот тоже номинируют", - с гордостью говорит она.
В этому году на конкурс "Преград нет" поступило 296 заявок от участников в возрасте от 10 до 35 лет. Звания лауреатов удостоены 37 человек из 25 муниципальных образований полуострова, проявившие выдающиеся успехи в спорте, творчестве, интеллектуальной и общественной деятельности. Номинантов премии наградил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что конкурс продолжает свою важную миссию — поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и продвижение идей инклюзивности в обществе.
"Конечно, конкурс дает возможность проявить себя. Но, что важнее, помогает понять, что ребята не одни. Наше желание и готовность поддержать тех, кто рядом, как не раз отмечал глава государства, – это то, что способствует общественному развитию. Именно такое небезразличное общество может двигаться вперед", - отметил глава республики.
Также он выразил особую благодарность родителям, педагогам, волонтерам и всем крымчанам, которые окружают детей заботой, помогают им поверить в свои силы и мечты.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовет РК Владимир Константинов награждают лауреатов премии "Преград нет"
Торжественная церемония награждения лауреатов премии общественного признания ПРЕГРАД НЕТ. - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Глава Крыма Сергей Аксенов и спикер Госсовет РК Владимир Константинов награждают лауреатов премии "Преград нет"
Как ранее отмечала заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анастасия Форманчук, в этом году число лауреатов увеличилось благодаря изменениям в положении. Так, в Симферополе количество лауреатов возросло до шести, а в Симферопольском районе и Керчи награды получат по три лауреата.
Конкурс проводится под патронатом главы Республики Крым Сергея Аксенова. Его цель — привлечение внимания общественности к творческой и созидательной деятельности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, способствующей самовыражению и социальной адаптации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Премия общественного признания "Преград нет"детиСпортКрымНовости КрымаСимферополь
 
