https://crimea.ria.ru/20251219/gordost-semi-i-strany-v-krymu-nagradili-laureatov-premii-pregrad-net-1151821837.html

Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет" - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Гордость семьи и страны: в Крыму наградили лауреатов премии "Преград нет"

Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет" состоялась на сцене Государственного академического... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T13:25

2025-12-19T13:25

2025-12-19T14:06

премия общественного признания "преград нет"

дети

спорт

крым

новости крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151813418_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f4eb5f39fb2831f0c55f8a09f6605628.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии общественного признания "Преград нет" состоялась на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым. Лауреатам вручили кубки, дипломы и памятные призы, передает корреспондент РИА Новости Крым.Смыслы инклюзивной средыНа сцене более 400 артистов. И 120 из них с ограниченными возможностями здоровья. У этих детей разные нозологии, но одинаково неограниченная сила духа и воля к победе над собой. Вот уже 12-й год подряд яркое большое инклюзивное шоу, пролог к церемонии награждения премии "Преград нет", создают воспитанники и педагоги благотворительного фонда социальных и творческих инициатив "Живая вода".В этом году от ее образовательного фонда на премию номинированы шесть лауреатов, в том числе и педагог-хореограф Екатерина Клыпко - в номинации "Педагогическое мастерство". Она занимается со слабовидящими и незрячими детьми. Также в ее подчинении глухие и слабослышащие танцоры.- Екатерина, сложно работать с особенными танцорами?- Это не так сложно, как может показаться со стороны. Эти дети - отдающие и принимающие. Они тонко чувствуют эмоции и настроение. С ними легко, потому что они все очень общительные, очень открытые, и у нас нет сложности в постановке номера. Да, бывают какие-то определенные нюансы. Например, ребеночек не видит на один глазик, тогда я должна учесть этот момент. Или, например, слабослышащих деток выводим вперед, чтобы они могли подсказывать остальным. Только такие нюансы.Чуть помолчав, педагог признается с улыбкой: "Мне очень нравится помогать и нести добро в этот мир и свет. И мне очень приятно быть удостоенной такой награды".Сильные ноги и характерНаталья Лукашева из Симферополя - мама мастера спорта по толканию ядра и метанию копья Александры Букиной. Она признается, что и не думала тогда, еще семнадцать лет назад, отдавать дочку с поражением опорно-двигательного аппарата в легкую атлетику. Но однажды в школу "Надежда", где училась девочка, пришел тренер и разглядел талант.Также гордится своим сыном-школьником Иваном Дьяковым и его мама Анна. Мальчик занимается теннисом на колясках. "Случились проблемы с ногами, предложили пересесть на коляску". В Симферополь на церемонию награждения семья приехала из Сакского района."Вот уже три года сын занимается. Он уже и на всероссийских соревнованиях был. Премии у него есть, и грамоты, и медали, и кубки. Сегодня вот тоже номинируют", - с гордостью говорит она.В этому году на конкурс "Преград нет" поступило 296 заявок от участников в возрасте от 10 до 35 лет. Звания лауреатов удостоены 37 человек из 25 муниципальных образований полуострова, проявившие выдающиеся успехи в спорте, творчестве, интеллектуальной и общественной деятельности. Номинантов премии наградил глава Крыма Сергей Аксенов, отметив, что конкурс продолжает свою важную миссию — поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья и продвижение идей инклюзивности в обществе.Также он выразил особую благодарность родителям, педагогам, волонтерам и всем крымчанам, которые окружают детей заботой, помогают им поверить в свои силы и мечты.Как ранее отмечала заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анастасия Форманчук, в этом году число лауреатов увеличилось благодаря изменениям в положении. Так, в Симферополе количество лауреатов возросло до шести, а в Симферопольском районе и Керчи награды получат по три лауреата.Конкурс проводится под патронатом главы Республики Крым Сергея Аксенова. Его цель — привлечение внимания общественности к творческой и созидательной деятельности детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, способствующей самовыражению и социальной адаптации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

премия общественного признания "преград нет", дети, спорт, крым, новости крыма, симферополь