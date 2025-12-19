Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-povtorno-obyavili-vozdushnuyu-trevogu-1151827654.html
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
В Севастополе спустя семь минут снова звучат сирены – в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:53
2025-12-19T14:55
севастополь
воздушная тревога в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
атаки всу
атаки всу на крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя семь минут снова звучат сирены – в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В первый раз сирены зазвучали в городе в 14:33. Опасность отменили спустя 12 минут. Через семь минут тревога была объявлена повторно.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, атаки всу, атаки всу на крым
В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

В Севастополе второй раз за пятницу объявили воздушную тревогу

14:53 19.12.2025 (обновлено: 14:55 19.12.2025)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя семь минут снова звучат сирены – в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.
В первый раз сирены зазвучали в городе в 14:33. Опасность отменили спустя 12 минут. Через семь минут тревога была объявлена повторно.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – проинформировал глава региона.
Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.
Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и попасть в ближайшее укрытие.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымАтаки ВСУАтаки ВСУ на Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57Гонконгский грипп в Крыму: как лечат пациентов
16:27Пенсионер из Севастополя "безопасно" перевел 2,2 млн в Новосибирск
16:16Как работа частных археологов влияет на "черный рынок" – мнение
15:48Курс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отрасли
15:19Ответы последуют: Путин об атаках на танкеры
15:13Вылов осетров в Азовском море планируют разрешить с 2027 года
14:59Воздушную тревогу в Севастополе отменили
14:59Путин назвал условие немедленной остановки боевых действий на Украине
14:55Путин ответил на вопрос о новых СВО
14:53В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу
14:45Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:43В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
14:31В Севастополе воздушная тревога
14:17"Итоги года с Владимиром Путиным" – главные заявления
14:14В Севастополе слышны неоднократные взрывы – будет громко до вечера
14:07Нынешних мер поддержки семей с детьми в РФ недостаточно – Путин
13:57Трамп не исключил войны между США и Венесуэлой
13:40Четырехлетняя девочка пострадала в ДТП в Севастополе
13:33Ущерб россиян от действий мошенников сократился на треть – Путин
13:31Банк России понизил ключевую ставку пятый раз подряд
Лента новостейМолния