В Севастополе повторно объявили воздушную тревогу

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе спустя семь минут снова звучат сирены – в регионе объявлен сигнал воздушной тревоги. Об опасности в своем Telegram-канале предупредил губернатор региона Михаил Развожаев.В первый раз сирены зазвучали в городе в 14:33. Опасность отменили спустя 12 минут. Через семь минут тревога была объявлена повторно.Во время воздушной тревоги жителям и гостям города необходимо срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.Наземный и морской общественный транспорт на период тревоги прекращает движение. Автобусы и троллейбусы доезжают до ближайшей остановки или "кармана", чтобы пассажиры могли выйти и попасть в ближайшее укрытие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

