В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T14:43
2025-12-19T14:43
краснодар
евгений наумов
новый год
новый год 2026
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151823417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a65ab0ff210fe6aa4adc273da002584c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.В преддверии длинных новогодних праздников в городе провели заседание антитеррористической комиссии. Кроме того, мэр добавил, что крупных мероприятий в городе проводиться не будет. Вместе с тем краснодарцы и гости краевой столицы будут гулять в парках, скверах, посещать мероприятия в учреждениях культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований безопасности.Ранее сообщалось, что школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона.
краснодар
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности

На новогодние праздники все службы Краснодара будут работать в усиленном режиме

14:43 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.
В преддверии длинных новогодних праздников в городе провели заседание антитеррористической комиссии.
"Правоохранительные органы и аварийные службы будут работать в эти дни в усиленном режиме. Прошу краснодарцев также быть особенно внимательными и осторожными", – написал Наумов в своем Telegram-канале.
Кроме того, мэр добавил, что крупных мероприятий в городе проводиться не будет. Вместе с тем краснодарцы и гости краевой столицы будут гулять в парках, скверах, посещать мероприятия в учреждениях культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований безопасности.
"Проявляйте бдительность, не трогайте бесхозные предметы, усильте контроль за детьми, напомните им о правилах безопасного времяпровождения дома и на улицах. Наша главная задача – обеспечить спокойные новогодние каникулы для жителей и гостей краевой столицы", – напомнил Евгений Наумов.
Ранее сообщалось, что школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
