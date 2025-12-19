https://crimea.ria.ru/20251219/v-krasnodare-na-novogodnie-prazdniki-usilivayut-mery-bezopasnosti-1151823207.html

В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности

В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.12.2025

В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности

На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T14:43

2025-12-19T14:43

2025-12-19T14:43

краснодар

евгений наумов

новый год

новый год 2026

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/13/1151823417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a65ab0ff210fe6aa4adc273da002584c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.В преддверии длинных новогодних праздников в городе провели заседание антитеррористической комиссии. Кроме того, мэр добавил, что крупных мероприятий в городе проводиться не будет. Вместе с тем краснодарцы и гости краевой столицы будут гулять в парках, скверах, посещать мероприятия в учреждениях культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований безопасности.Ранее сообщалось, что школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:

https://crimea.ria.ru/20251214/212-dopolnitelnykh-postov-okhranu-krymskogo-mosta-usilyat-k-novomu-godu-1151654253.html

краснодар

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, евгений наумов, новый год, новый год 2026, безопасность, новости