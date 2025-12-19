https://crimea.ria.ru/20251219/v-krasnodare-na-novogodnie-prazdniki-usilivayut-mery-bezopasnosti-1151823207.html
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.В преддверии длинных новогодних праздников в городе провели заседание антитеррористической комиссии. Кроме того, мэр добавил, что крупных мероприятий в городе проводиться не будет. Вместе с тем краснодарцы и гости краевой столицы будут гулять в парках, скверах, посещать мероприятия в учреждениях культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований безопасности.Ранее сообщалось, что школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности после трагедии в Подмосковье. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона.
В Краснодаре на новогодние праздники усиливают меры безопасности
На новогодние праздники все службы Краснодара будут работать в усиленном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. На новогодние праздники в Краснодаре повысят меры безопасности. Правоохранительные органы и аварийные службы в эти дни будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил глава муниципального образования города Евгений Наумов.
В преддверии длинных новогодних праздников в городе провели заседание антитеррористической комиссии.
"Правоохранительные органы и аварийные службы будут работать в эти дни в усиленном режиме. Прошу краснодарцев также быть особенно внимательными и осторожными", – написал Наумов в своем Telegram-канале.
Кроме того, мэр добавил, что крупных мероприятий в городе проводиться не будет. Вместе с тем краснодарцы и гости краевой столицы будут гулять в парках, скверах, посещать мероприятия в учреждениях культуры. На Рождество во всех храмах города пройдут праздничные службы. Все мероприятия будут проведены с соблюдением требований безопасности.
"Проявляйте бдительность, не трогайте бесхозные предметы, усильте контроль за детьми, напомните им о правилах безопасного времяпровождения дома и на улицах. Наша главная задача – обеспечить спокойные новогодние каникулы для жителей и гостей краевой столицы", – напомнил Евгений Наумов.
Ранее сообщалось, что школы Краснодарского края получили предписание усилить меры безопасности
после трагедии в Подмосковье. Руководители муниципальных образований уже получили соответствующие письма министерства образования и науки региона.
