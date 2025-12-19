https://crimea.ria.ru/20251219/ataka-vsu-na-sevastopol-prodolzhaetsya---chto-izvestno-1151835824.html

Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно

Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 Дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито уже 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", в результате загорелся деревянный домик.Градоначальник также уточнил, что дым, который видно на Северной стороне – это горящая трава, вспыхнувшая в результате падения осколков сбитых беспилотников. Никто из людей не пострадал.В пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Затем губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

