Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно
20:59 19.12.2025 (обновлено: 21:04 19.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 Дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито уже 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", в результате загорелся деревянный домик.
Градоначальник также уточнил, что дым, который видно на Северной стороне – это горящая трава, вспыхнувшая в результате падения осколков сбитых беспилотников.
Никто из людей не пострадал.
В пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.
Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.
Затем губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей.
