Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно
Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно
В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито уже 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T20:59
2025-12-19T21:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 Дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито уже 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", в результате загорелся деревянный домик.Градоначальник также уточнил, что дым, который видно на Северной стороне – это горящая трава, вспыхнувшая в результате падения осколков сбитых беспилотников. Никто из людей не пострадал.В пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.Затем губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей.
михаил развожаев, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, срочные новости крыма, пво, атаки всу на крым
Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно

Атака ВСУ на Севастополь продолжается - что известно

20:59 19.12.2025 (обновлено: 21:04 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 Дек - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается отражение атаки ВСУ, на данный момент сбито уже 10 воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. Уже сбито 10 воздушных целей", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительной информации от Спасательной службы Севастополя, осколки от сбитых БПЛА упали рядом с территорией садового товарищества "Берг", в результате загорелся деревянный домик.

Градоначальник также уточнил, что дым, который видно на Северной стороне – это горящая трава, вспыхнувшая в результате падения осколков сбитых беспилотников.

Никто из людей не пострадал.
В пятницу ВСУ осуществили атаку на Севастополь. Воздушная тревога объявлялась четыре раза в течение дня в промежутке от 14:30 до 19:50.

Около 20:00 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели в районе Качи. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали.

Затем губернатор сообщил о поражении еще двух воздушных целей.
