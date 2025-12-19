https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-sbito-uzhe-5-vozdushnykh-tseley--1151834798.html
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, на данный момент сбито уже пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T20:03
2025-12-19T20:03
2025-12-19T20:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, на данный момент сбито уже пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Губернатор призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности.Ранее губернатор сообщил, что вечером в пятницу ПВО сбила над Севастополем три воздушные цели. В пятницу в Севастополе четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:03 19.12.2025 (обновлено: 20:06 19.12.2025)