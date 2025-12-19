Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
https://crimea.ria.ru/20251219/v-sevastopole-sbito-uzhe-5-vozdushnykh-tseley--1151834798.html
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей
Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, на данный момент сбито уже пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, на данный момент сбито уже пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Губернатор призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности.Ранее губернатор сообщил, что вечером в пятницу ПВО сбила над Севастополем три воздушные цели. В пятницу в Севастополе четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе сбито уже 5 воздушных целей

В Севастополе ПВО сбила уже 5 воздушных целей – Развожаев

20:03 19.12.2025 (обновлено: 20:06 19.12.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Силы ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ, на данный момент сбито уже пять воздушных целей, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 5 воздушных целей", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе, и из стрелкового оружия. Губернатор призвал жителей и гостей города не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее губернатор сообщил, что вечером в пятницу ПВО сбила над Севастополем три воздушные цели. В пятницу в Севастополе четыре раза объявлялась воздушная тревога. Объявления звучали в промежутке между 14:30 и 19:50.
Атака ВСУ на Севастополь: что известно
Михаил РазвожаевСевастопольНовости КрымаСрочные новости КрымаКрымНовости СевастополяАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости СВО
 
Лента новостейМолния