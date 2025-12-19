Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
19.12.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастетВзрывной рост: Крым стал первым в стране по популярности у туристовТуристы выбирают новогодний Крым – цены и направления
Крымский мост сейчас: начала расти очередь на выезде с полуострова

19:08 19.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 19 часов часов со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", – сказано в сообщении.
В преддверии новогодних праздников меры охраны моста будут усилены. По информации Минтранса РФ, 212 дополнительных контрольных постов обеспечат безопасное и бесперебойное движение. Это позволит проводить контроль до 17 520 машин в сутки.
На Крымском мосту действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей на выезд с полуострова. Также ограничения введены и со стороны Тамани.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра в целях безопасности. Мост могут закрыть целях безопасности – в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
