Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
https://crimea.ria.ru/20251214/obkhod-dzhankoya-propusknaya-sposobnost-trassy-novorossiya-vyrastet-1151654887.html
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
Пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T15:56
2025-12-14T15:56
минтранс россии
новые регионы россии
крым
новости
новости крыма
дороги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/16/1149616338_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_b24c158f58f53003f1ed74c4ea37bc82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.По информации министерства, на одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки.
минтранс россии, новые регионы россии, крым, новости, новости крыма, дороги
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет

Обход Джанкоя и ремонт путепровода: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет

15:56 14.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Иванов / Перейти в фотобанкОткрылся участок трассы "Новороссия" от Новоазовска до Мариуполя
Открылся участок трассы Новороссия от Новоазовска до Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
© РИА Новости . Александр Иванов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.
"Завершение капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 532-м километре автомобильной дороги Р-280 "Новороссия" запланировано на 2026 год. Возрастет пропускная способность трассы и безопасность движения", - говорится в сообщении.
По информации министерства, на одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки.
