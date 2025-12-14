https://crimea.ria.ru/20251214/obkhod-dzhankoya-propusknaya-sposobnost-trassy-novorossiya-vyrastet-1151654887.html
Обход Джанкоя: пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Пропускная способность трассы "Новороссия" вырастет. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.По информации министерства, на одном из участков трассы Р-280 также будет построен автодорожный обход Джанкоя в составе Азовского кольца. Он разгрузит город от транзитного потока: расширить дорогу в черте Джанкоя нет возможности из-за плотной застройки.
