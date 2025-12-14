https://crimea.ria.ru/20251214/kak-provesti-prazdniki-bez-syurprizov-ot-moshennikov--sovety-mvd-1151656782.html

Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД

Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД - РИА Новости Крым, 14.12.2025

Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД

Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в... РИА Новости Крым, 14.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в интернете, а также не отвечать на звонок с неизвестного номера. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В своем Telegram-канале она опубликовала декабрьский чек-лист против мошенников.Под номером один в списке идут "несуществующие туры". В МВД напоминают: выбирая место отдыха в новогодние каникулы, нужно быть крайне осторожными, чтобы не купить путевку в никуда.На втором месте идут "покупки с предоплатой". Так, при покупке товаров онлайн следует тщательно проверять все детали сделки."Помните золотое правило: сначала – товар, потом – деньги", – напоминает официальный представитель МВД.В случае, если телефон разрывается от "сказочных" предложений, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров, это убережет от риска стать жертвой "звонка из ниоткуда".Также не стоит верить в "счастливую лотерею", бонус/выплату/приз, если при этом просят заплатить за получение выигрыша. От такого заманчивого предложения нужно отказаться.Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю.Крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфонаМошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублейПо старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей

