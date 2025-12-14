Рейтинг@Mail.ru
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T19:51
2025-12-14T19:51
совет эксперта
ирина волк
новый год
новый год 2026
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в интернете, а также не отвечать на звонок с неизвестного номера. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В своем Telegram-канале она опубликовала декабрьский чек-лист против мошенников.Под номером один в списке идут "несуществующие туры". В МВД напоминают: выбирая место отдыха в новогодние каникулы, нужно быть крайне осторожными, чтобы не купить путевку в никуда.На втором месте идут "покупки с предоплатой". Так, при покупке товаров онлайн следует тщательно проверять все детали сделки."Помните золотое правило: сначала – товар, потом – деньги", – напоминает официальный представитель МВД.В случае, если телефон разрывается от "сказочных" предложений, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров, это убережет от риска стать жертвой "звонка из ниоткуда".Также не стоит верить в "счастливую лотерею", бонус/выплату/приз, если при этом просят заплатить за получение выигрыша. От такого заманчивого предложения нужно отказаться.Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю.Крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.
Новости
совет эксперта, ирина волк, новый год, новый год 2026, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, мошенничество
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД

Декабрьский чек-лист против мошенников подготовили в МВД России

19:51 14.12.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в интернете, а также не отвечать на звонок с неизвестного номера. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Декабрь – пора предпраздничной суеты и в этой спешке бдительность часто притупляется, чем и пользуются мошенники. Чтобы праздники остались светлыми и принесли только приятные эмоции, стоит помнить о нескольких простых правилах", – призвала официальный представитель МВД России граждан быть бдительными.

В своем Telegram-канале она опубликовала декабрьский чек-лист против мошенников.
Под номером один в списке идут "несуществующие туры". В МВД напоминают: выбирая место отдыха в новогодние каникулы, нужно быть крайне осторожными, чтобы не купить путевку в никуда.
На втором месте идут "покупки с предоплатой". Так, при покупке товаров онлайн следует тщательно проверять все детали сделки.
"Помните золотое правило: сначала – товар, потом – деньги", – напоминает официальный представитель МВД.
В случае, если телефон разрывается от "сказочных" предложений, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров, это убережет от риска стать жертвой "звонка из ниоткуда".
Также не стоит верить в "счастливую лотерею", бонус/выплату/приз, если при этом просят заплатить за получение выигрыша. От такого заманчивого предложения нужно отказаться.
Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю.
Крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.
Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.
Совет экспертаИрина ВолкНовый годНовый год 2026МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)БезопасностьМошенничество
 
