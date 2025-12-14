https://crimea.ria.ru/20251214/kak-provesti-prazdniki-bez-syurprizov-ot-moshennikov--sovety-mvd-1151656782.html
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД - РИА Новости Крым, 14.12.2025
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в... РИА Новости Крым, 14.12.2025
2025-12-14T19:51
2025-12-14T19:51
2025-12-14T19:51
совет эксперта
ирина волк
новый год
новый год 2026
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
безопасность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151479033_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0394faf2dc3ff7d12dd1af25eefba846.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в интернете, а также не отвечать на звонок с неизвестного номера. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.В своем Telegram-канале она опубликовала декабрьский чек-лист против мошенников.Под номером один в списке идут "несуществующие туры". В МВД напоминают: выбирая место отдыха в новогодние каникулы, нужно быть крайне осторожными, чтобы не купить путевку в никуда.На втором месте идут "покупки с предоплатой". Так, при покупке товаров онлайн следует тщательно проверять все детали сделки."Помните золотое правило: сначала – товар, потом – деньги", – напоминает официальный представитель МВД.В случае, если телефон разрывается от "сказочных" предложений, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров, это убережет от риска стать жертвой "звонка из ниоткуда".Также не стоит верить в "счастливую лотерею", бонус/выплату/приз, если при этом просят заплатить за получение выигрыша. От такого заманчивого предложения нужно отказаться.Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей за неделю.Крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудник сортировочного центра вынес два чужих смартфонаМошенники украли у 91-летней крымчанки 260 тысяч рублейПо старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/08/1151479033_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0b768e38a4afd841e6d272c867b4e56.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, ирина волк, новый год, новый год 2026, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), безопасность, мошенничество
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Декабрьский чек-лист против мошенников подготовили в МВД России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Чтобы мошенники не омрачили своими хитрыми схемами череду новогодних и рождественских праздников, нужно быть крайне осторожными, совершая финансовые операции в интернете, а также не отвечать на звонок с неизвестного номера. Об этом напоминает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Декабрь – пора предпраздничной суеты и в этой спешке бдительность часто притупляется, чем и пользуются мошенники. Чтобы праздники остались светлыми и принесли только приятные эмоции, стоит помнить о нескольких простых правилах", – призвала официальный представитель МВД России граждан быть бдительными.
В своем Telegram-канале она опубликовала декабрьский чек-лист против мошенников.
Под номером один в списке идут "несуществующие туры". В МВД напоминают: выбирая место отдыха в новогодние каникулы, нужно быть крайне осторожными, чтобы не купить путевку в никуда.
На втором месте идут "покупки с предоплатой". Так, при покупке товаров онлайн следует тщательно проверять все детали сделки.
"Помните золотое правило: сначала – товар, потом – деньги", – напоминает официальный представитель МВД.
В случае, если телефон разрывается от "сказочных" предложений, не нужно отвечать на звонки с незнакомых номеров, это убережет от риска стать жертвой "звонка из ниоткуда".
Также не стоит верить в "счастливую лотерею", бонус/выплату/приз, если при этом просят заплатить за получение выигрыша. От такого заманчивого предложения нужно отказаться.
Ранее сообщалось, что крымчане отдали мошенникам
свыше девяти миллионов рублей за неделю.
Крымчан обманывают с помощью звонков. За неделю семь человек пострадали от аферистов, работающих по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Также злоумышленники звонят от имени банковских сотрудников и просят переводить деньги, "спасая" их от подозрительной активности на счетах.
Кроме того, мошенники действуют через сайты, соцсети и мессенджеры, предлагают "заработать на бирже криптовалют". А также вынуждают устанавливать сторонние приложения и присылают вредоносные ссылки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: