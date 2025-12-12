Рейтинг@Mail.ru
По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей - РИА Новости Крым, 12.12.2025
По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей
70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю РИА Новости Крым, 12.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краюПо данным полиции, аферисты представились сотрудниками силовых ведомств и убедили пенсионера передать им деньги на "безопасный счет".Однако мошенники убедили мужчину продать еще и автомобиль, а вырученные деньги опять же передать им "для безопасности и сохранности". Продав авто за 1 370 000 рублей, он снова передал деньги аферистам в Краснодаре. А возвращаясь домой понял, что его обманули. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве.Как сообщалось, на прошлой неделе крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей.
краснодарский край, мошенничество, мвд по краснодарскому краю, происшествия, новости
По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей

На Кубани пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей накоплений

09:37 12.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю
По данным полиции, аферисты представились сотрудниками силовых ведомств и убедили пенсионера передать им деньги на "безопасный счет".
"Попав под психологическое влияния, мужчина снял в банке 1,5 млн рублей. На подозрения сотрудников финансового учреждения ответил, что собирается покупать новую машину. Пенсионер приехал на своей иномарке в Краснодар и передал деньги в целлофановом пакете", – сообщили в полиции.
Однако мошенники убедили мужчину продать еще и автомобиль, а вырученные деньги опять же передать им "для безопасности и сохранности". Продав авто за 1 370 000 рублей, он снова передал деньги аферистам в Краснодаре. А возвращаясь домой понял, что его обманули. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве.
Как сообщалось, на прошлой неделе крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублей
В РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – Путин
Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
 
