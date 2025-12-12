По старой схеме: кубанский пенсионер отдал мошенникам 3 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20251212/po-staroy-skheme-kubanskiy-pensioner-otdal-moshennikam-3-mln-rubley-1151596836.html

70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю РИА Новости Крым, 12.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. 70-летний житель Темрюкского района Кубани поверил мошенникам и лишился 2,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краюПо данным полиции, аферисты представились сотрудниками силовых ведомств и убедили пенсионера передать им деньги на "безопасный счет".Однако мошенники убедили мужчину продать еще и автомобиль, а вырученные деньги опять же передать им "для безопасности и сохранности". Продав авто за 1 370 000 рублей, он снова передал деньги аферистам в Краснодаре. А возвращаясь домой понял, что его обманули. Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве.Как сообщалось, на прошлой неделе крымчане отдали мошенникам свыше девяти миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте пенсионерка "записалась на ЭКГ" и потеряла 145 тысяч рублейВ РФ заработает второй пакет мер против телефонных мошенников – ПутинАферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"

