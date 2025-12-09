https://crimea.ria.ru/20251209/aferisty-rassylayut-rossiyanam-pisma-o-novogodnikh-premiyakh-1151509216.html

Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, потенциальным жертвам рассылают письма "о новогодних премиях".В указанных письмах находится замаскированный под Excel-документ файл с информацией о пересмотре премий и списком сотрудников, которых якобы планируют поощрить. Однако расширение таких файлов ".xll" вместо стандартных ".xls" и ".xlsx", указывают в надзорном ведомстве.В этом году телефонные мошенники особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков, сообщал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Скинь геолокацию": мошенники атакуют школьников через сервис знакомствБольшие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенниковНи один мошенник не пройдет: как в России усилят меры защиты

