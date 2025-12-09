Рейтинг@Mail.ru
Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях" - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"
Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, потенциальным жертвам рассылают письма... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T09:50
2025-12-09T09:50
россия
новости
краснодарский край
мошенничество
премия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, потенциальным жертвам рассылают письма "о новогодних премиях".В указанных письмах находится замаскированный под Excel-документ файл с информацией о пересмотре премий и списком сотрудников, которых якобы планируют поощрить. Однако расширение таких файлов ".xll" вместо стандартных ".xls" и ".xlsx", указывают в надзорном ведомстве.В этом году телефонные мошенники особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков, сообщал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
Аферисты рассылают россиянам письма "о новогодних премиях"

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами "о новогодних премиях"

09:50 09.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Дистанционные мошенники придумали новую схему обмана россиян. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, потенциальным жертвам рассылают письма "о новогодних премиях".
"Злоумышленники рассылают гражданам фишинговые письма о новогодних премиях с вредоносным программным обеспечением внутри", - сказано в сообщении.
В указанных письмах находится замаскированный под Excel-документ файл с информацией о пересмотре премий и списком сотрудников, которых якобы планируют поощрить. Однако расширение таких файлов ".xll" вместо стандартных ".xls" и ".xlsx", указывают в надзорном ведомстве.
В этом году телефонные мошенники особенно часто представляются сотрудниками Центробанка или правоохранительных органов. По данному сценарию злоумышленники уговаривают перевести деньги на безопасные счета или сообщить коды подтверждения, используя новую схему звонков, сообщал ранее эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
