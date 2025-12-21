Рейтинг@Mail.ru
Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251221/zasedanie-eaes-i-masshtabnyy-blekaut-v-kalifornii-glavnoe-za-den-1151861509.html
Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал,... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T21:31
2025-12-21T21:31
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, состоится ли трехсторонняя встреча РФ, США и Украины. В Японии произошло еще одно мощное землетрясение. 130 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Калифорнии. Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Заседание Высшего Евразийского экономического советаПрезидент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжится в расширенном – будет рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.Путин подчеркнул, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира – сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться, позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и приносит реальную выгоду каждому из ее членов.Возможность трехсторонней встречи России с Украиной и СШАВозможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.Мощное землетрясение в ЯпонииВ воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04:29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.Блэкаут в Калифорнии после пожара на электроподстанцииВ американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.Капремонт стадиона в Керчи близится к завершениюКапремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251221/oberegayut-lyudey-i-prirodu-itogi-raboty-krym-spas-v-2025-godu-1151843367.html
https://crimea.ria.ru/20251221/kak-v-krymu-pomogayut-pereselentsam-s-ukrainy-stat-chastyu-rossii-1151790105.html
https://crimea.ria.ru/20251221/propavshikh-v-samarskoy-oblasti-detey-nashli-1151857213.html
https://crimea.ria.ru/20251221/nikakikh-petard-i-feyerverkov-v-mvd-kryma-napomnili-o-zaprete-i-shtrafakh-1151858335.html
https://crimea.ria.ru/20251221/itogi-goda-s-putinym-i-oreshnik-na-boevom-dezhurstve-top-nedeli-1151809597.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день

Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии после пожара – главное за день

21:31 21.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, состоится ли трехсторонняя встреча РФ, США и Украины. В Японии произошло еще одно мощное землетрясение. 130 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Калифорнии. Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжится в расширенном – будет рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.
Путин подчеркнул, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира – сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться, позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и приносит реальную выгоду каждому из ее членов.
Крымские спасатели - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
13:48Радио "Спутник в Крыму"
Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 году

Возможность трехсторонней встречи России с Украиной и США

Возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.
Работа крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении Другая Украина
16:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России

Мощное землетрясение в Японии

В воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.
По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04:29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
11:32
Пропавших в Самарской области детей нашли

Блэкаут в Калифорнии после пожара на электроподстанции

В американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.
Фейерверк. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
15:46
Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах

Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению

Капремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.
Трансляция итогов года с президентом России - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
16:46
"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21Рейд в Севастополе закрыли третий раз за день
21:31Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день
21:07Не омрачить праздник: топ небезопасных новогодних продуктов
20:41Воздушную тревогу в Севастополе отменили
20:32Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
20:20В Севастополе объявили воздушную тревогу
20:11Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
19:59В ДТП со школьным автобусом в Удмуртии пострадали 14 человек
19:31В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
19:15Зима возьмет свое: погода на неделю для Крыма
18:52Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
18:35Секреты идеальных мандаринов: что нужно знать перед покупкой
18:10Чего не хватает жителям Крыма для профилактики ОРВИ и гриппа
17:47Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭ
17:28Археологи Крыма приглашают туристов на раскопки и к участию в экспедициях
17:08Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета
16:46"Итоги года" с Путиным и "Орешник" на боевом дежурстве: топ недели
16:16Как в Крыму помогают переселенцам с Украины стать частью России
15:46Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах
15:10Крымский мост сейчас: начала расти очередь при въезде на полуостров
Лента новостейМолния