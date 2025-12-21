https://crimea.ria.ru/20251221/zasedanie-eaes-i-masshtabnyy-blekaut-v-kalifornii-glavnoe-za-den-1151861509.html

Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день

Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Заседание ЕАЭС и масштабный блэкаут в Калифорнии: главное за день

Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал,... РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T21:31

2025-12-21T21:31

2025-12-21T21:31

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, состоится ли трехсторонняя встреча РФ, США и Украины. В Японии произошло еще одно мощное землетрясение. 130 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Калифорнии. Капремонт стадиона в Керчи близится к завершению.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Заседание Высшего Евразийского экономического советаПрезидент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета, который собрался в воскресенье в Санкт-Петербурге. Заседание стартовало в узком составе и затем продолжится в расширенном – будет рассмотрен ряд решений, направленных на дальнейшее углубление взаимодействия в рамках союза.Путин подчеркнул, что ЕАЭС прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира – сотрудничество в объединении продолжает поступательно развиваться, позволяет обеспечивать экономическую стабильность стран пятерки и приносит реальную выгоду каждому из ее членов.Возможность трехсторонней встречи России с Украиной и СШАВозможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины в настоящее время не находится в проработке, сообщает помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ушаков также сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. Но, по его словам, положения, которые европейские страны совместно с Украиной пытаются внести в мирный план, не способствуют достижению долгосрочного мира.Мощное землетрясение в ЯпонииВ воскресенье возле японской префектуры Аомори произошло землетрясение магнитудой 5,5.По данным Главного метеорологического агентства, подземные толчки были зафиксированы в 10:29 по местному времени (04:29 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров под водой. Сообщений о пострадавших и сбоев в работе расположенных в регионе АЭС нет.Блэкаут в Калифорнии после пожара на электроподстанцииВ американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.Капремонт стадиона в Керчи близится к завершениюКапремонт стадиона в Керчи планируют завершить на следующей неделе – сейчас там укладывают газон на новом поле для мини-футбола и выравнивают основание другой площадки, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.На объекте уже закончен ремонт зрительских трибун и пешеходных зон, восстановлены лестницы, установлены светильники и прожекторы на всей территории, обустроено большое запасное футбольное поле, беговые дорожки, спортивные площадки. Завершается укладка искусственной травы на новом поле для мини-футбола, а еще на одном поле продолжается выравнивание основания. На главном здании восстановлено электронное табло, проинформировал Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251221/oberegayut-lyudey-i-prirodu-itogi-raboty-krym-spas-v-2025-godu-1151843367.html

https://crimea.ria.ru/20251221/kak-v-krymu-pomogayut-pereselentsam-s-ukrainy-stat-chastyu-rossii-1151790105.html

https://crimea.ria.ru/20251221/propavshikh-v-samarskoy-oblasti-detey-nashli-1151857213.html

https://crimea.ria.ru/20251221/nikakikh-petard-i-feyerverkov-v-mvd-kryma-napomnili-o-zaprete-i-shtrafakh-1151858335.html

https://crimea.ria.ru/20251221/itogi-goda-s-putinym-i-oreshnik-na-boevom-dezhurstve-top-nedeli-1151809597.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости