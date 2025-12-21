https://crimea.ria.ru/20251221/130-tysyach-chelovek-bez-sveta-v-kalifornii-gorit-elektropodstantsiya-1151854772.html
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
