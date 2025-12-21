Рейтинг@Mail.ru
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция - РИА Новости Крым, 21.12.2025
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция - РИА Новости Крым, 21.12.2025
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция
В американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса... РИА Новости Крым, 21.12.2025
сша
новости
происшествия
электроэнергия
электричество
электросети
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
сша
сша, новости, происшествия, электроэнергия, электричество, электросети, отключение электроэнергии
130 тысяч человек без света: в Калифорнии горит электроподстанция

130 тысяч человек остались без света из-за пожара на электроподстанции в Калифорнии

08:09 21.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В американском штате Калифорния горит электроподстанция, что привело к масштабному отключению электроэнергии, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.
По данным сервиса, без света в Калифорнии остаются около 130 тысяч потребителей, 125 тысяч из них – в городе Сан-Франциско.
Согласно публикации управления пожарной охраной Сан-Франциско в соцсети X, на одной из подстанций коммунальной компании произошло возгорание, которое пытаются потушить.
Мэр Сан-Франциско Дениэл Лури в публикации в соцсети X сообщил, что отключение электричества повлияло на работу общественного транспорта и светофоров. Он призвал жителей города оставаться дома, пока электричество не будет восстановлено.
СШАНовостиПроисшествияЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиОтключение электроэнергии
 
Лента новостейМолния