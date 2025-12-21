Рейтинг@Mail.ru
21.12.2025
В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости Крым, 21.12.2025
В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды
В Симферополе на 21-22 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T19:31
2025-12-21T19:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на 21-22 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.В данных условиях возможны увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупредили спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: - гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность;- не выходить в горно-лесную местность;- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;- надевать одежду со светоотражающими элементами;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" – единый телефон спасения;"01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за тумана при видимости 200-500 метров

19:31 21.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на 21-22 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 30 минут 21 декабря, ночью и утром 22 декабря в Симферополе сохранится туман при видимости 200-500 метров", – сказано в сообщении.
В данных условиях возможны увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупредили спасатели.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность;
- не выходить в горно-лесную местность;
- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;
- надевать одежду со светоотражающими элементами;
- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
"112" – единый телефон спасения;
"01 или 101" – с мобильных телефонов;
(3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
