https://crimea.ria.ru/20251221/v-krymu-snova-obyavleno-ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-pogody-1151862027.html

В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды - РИА Новости Крым, 21.12.2025

В Крыму снова объявлено экстренное предупреждение из-за погоды

В Симферополе на 21-22 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС. РИА Новости Крым, 21.12.2025

2025-12-21T19:31

2025-12-21T19:31

2025-12-21T19:31

гу мчс рф по республике крым

крымская погода

погода в крыму

новости крыма

симферополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/1a/1126130830_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b1293f5cb8a1b1309ef07023ac6a1304.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе на 21-22 декабря из-за тумана при видимости 200-500 метров объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС.В данных условиях возможны увеличение количества ДТП, нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов, предупредили спасатели.Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности: - гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность;- не выходить в горно-лесную местность;- аккуратно передвигаться по улицам и дорогам;- надевать одежду со светоотражающими элементами;- водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд, быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.Особое внимание при непогоде следует уделить безопасности детей и пожилых людей и быть внимательными к окружающим, подчеркнули в МЧС.В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:"112" – единый телефон спасения;"01 или 101" – с мобильных телефонов; (3652) 55-09-04 – телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251221/zima-vozmet-svoe-pogoda-na-nedelyu-dlya-kryma-1151825712.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мчс рф по республике крым, крымская погода, погода в крыму, новости крыма, симферополь