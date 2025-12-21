https://crimea.ria.ru/20251221/novye-ulovki-moshennikov--na-chto-obratit-vnimanie-pered-novym-godom-1151857362.html
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T18:52
2025-12-21T18:52
2025-12-21T18:52
совет эксперта
новости
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148131700_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_ba5bf060486710235042f0f85ea190b0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию в области кибербезопасности.По данным источника, сначала аферисты отправляют жертве смс от службы доставки, якобы один из клиентов компании решил отправить подарок, но курьер не смог дозвониться. Далее человеку предлагают самостоятельно перезвонить доставщику.И рассказали, что так мошенники могут выманить у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также преступники сообщают о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.Эксперты классифицируют данную схему как подмену бренда – способ, когда злоумышленники представляются реальными компаниями.Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистамНа Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148131700_232:0:1256:768_1920x0_80_0_0_5a1547b04523da8de31ff44728c9eda4.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет эксперта, новости, кибербезопасность, киберпреступность, мошенничество
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
Схему с липовой доставкой корпоративных подарков перед Новым годом придумали мошенники
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию в области кибербезопасности.
По данным источника, сначала аферисты отправляют жертве смс от службы доставки, якобы один из клиентов компании решил отправить подарок, но курьер не смог дозвониться. Далее человеку предлагают самостоятельно перезвонить доставщику.
"Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", – отметили эксперты.
И рассказали, что так мошенники могут выманить у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также преступники сообщают о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.
Эксперты классифицируют данную схему как подмену бренда – способ, когда злоумышленники представляются реальными компаниями.
"Они остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям", – подытожили в компании.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: