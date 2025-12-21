Рейтинг@Mail.ru
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом - РИА Новости Крым, 21.12.2025
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом
В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию... РИА Новости Крым, 21.12.2025
2025-12-21T18:52
2025-12-21T18:52
совет эксперта
новости
кибербезопасность
киберпреступность
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148131700_0:0:1344:756_1920x0_80_0_0_ba5bf060486710235042f0f85ea190b0.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию в области кибербезопасности.По данным источника, сначала аферисты отправляют жертве смс от службы доставки, якобы один из клиентов компании решил отправить подарок, но курьер не смог дозвониться. Далее человеку предлагают самостоятельно перезвонить доставщику.И рассказали, что так мошенники могут выманить у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также преступники сообщают о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.Эксперты классифицируют данную схему как подмену бренда – способ, когда злоумышленники представляются реальными компаниями.Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам.
Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом

Схему с липовой доставкой корпоративных подарков перед Новым годом придумали мошенники

18:52 21.12.2025
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектСхемы мошенничества
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию в области кибербезопасности.
По данным источника, сначала аферисты отправляют жертве смс от службы доставки, якобы один из клиентов компании решил отправить подарок, но курьер не смог дозвониться. Далее человеку предлагают самостоятельно перезвонить доставщику.
"Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", – отметили эксперты.
И рассказали, что так мошенники могут выманить у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также преступники сообщают о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.
Эксперты классифицируют данную схему как подмену бренда – способ, когда злоумышленники представляются реальными компаниями.

"Они остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям", – подытожили в компании.

Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам.
