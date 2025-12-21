https://crimea.ria.ru/20251221/novye-ulovki-moshennikov--na-chto-obratit-vnimanie-pered-novym-godom-1151857362.html

Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом

Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом - РИА Новости Крым, 21.12.2025

Новые уловки мошенников – на что обратить внимание перед Новым годом

21.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В преддверии Нового года мошенники придумали новую схему обмана: теперь они якобы доставляют корпоративные подарки, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию в области кибербезопасности.По данным источника, сначала аферисты отправляют жертве смс от службы доставки, якобы один из клиентов компании решил отправить подарок, но курьер не смог дозвониться. Далее человеку предлагают самостоятельно перезвонить доставщику.И рассказали, что так мошенники могут выманить у жертвы персональную и конфиденциальную информацию. Также преступники сообщают о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.Эксперты классифицируют данную схему как подмену бренда – способ, когда злоумышленники представляются реальными компаниями.Ранее сообщалось, что в Севастополе пенсионер перевел на "безопасный" счет жителя Новосибирска больше двух миллионов рублей под предлогом оказания содействия правоохранительным органам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:9 млн "инвестиций": жительница Кубани сделала 50 переводов аферистамНа Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн

