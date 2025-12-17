Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.12.2025
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей - РИА Новости Крым, 17.12.2025
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей
В Краснодаре мошенники требовали у матери погибшего в зоне боевых действий сына 1,8 миллиона рублей, утверждая, что он находится в плену. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре мошенники требовали у матери погибшего в зоне боевых действий сына 1,8 миллиона рублей, утверждая, что он находится в плену. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.49-летняя жительница Краснодара полгода вела переписку с неким мужчиной, который обещал помочь вернуть ей средства, украденные когда-то другими мошенниками. Однажды она рассказала ему, что ее сын недавно погиб в зоне боевых действий. Мошенник воспользовался этой историей: он стал утверждать, что сын якобы находится в плену, а он может помочь вернуть его домой за 1,8 млн рублей, рассказали в ведомстве.Женщина уж было собралась переводить мошенникам требуемую сумму, но ее заметили у криптообменника полицейские. Они увидели, что женщина была очень нервной и взволнованной, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 млн рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенниковКак провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВДМошенники начали выдавать себя за Соцфонд
На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей

На Кубани мошенники просили у матери 1,8 миллиона рублей за "спасение" погибшего сына

16:23 17.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре мошенники требовали у матери погибшего в зоне боевых действий сына 1,8 миллиона рублей, утверждая, что он находится в плену. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
49-летняя жительница Краснодара полгода вела переписку с неким мужчиной, который обещал помочь вернуть ей средства, украденные когда-то другими мошенниками. Однажды она рассказала ему, что ее сын недавно погиб в зоне боевых действий. Мошенник воспользовался этой историей: он стал утверждать, что сын якобы находится в плену, а он может помочь вернуть его домой за 1,8 млн рублей, рассказали в ведомстве.
Женщина уж было собралась переводить мошенникам требуемую сумму, но ее заметили у криптообменника полицейские. Они увидели, что женщина была очень нервной и взволнованной, добавили в пресс-службе.
"Сотрудники полиции убедили краснодарку никому не перечислять деньги, тем самым спасли ее от мошенников", - подытожили в МВД.
Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 млн рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВД
Мошенники начали выдавать себя за Соцфонд
 
