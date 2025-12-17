https://crimea.ria.ru/20251217/na-kubani-moshenniki-obeschali-materi-spasti-pogibshego-syna-za-2-mln-rubley-1151753262.html

На Кубани мошенники обещали матери спасти погибшего сына за 2 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Краснодаре мошенники требовали у матери погибшего в зоне боевых действий сына 1,8 миллиона рублей, утверждая, что он находится в плену. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.49-летняя жительница Краснодара полгода вела переписку с неким мужчиной, который обещал помочь вернуть ей средства, украденные когда-то другими мошенниками. Однажды она рассказала ему, что ее сын недавно погиб в зоне боевых действий. Мошенник воспользовался этой историей: он стал утверждать, что сын якобы находится в плену, а он может помочь вернуть его домой за 1,8 млн рублей, рассказали в ведомстве.Женщина уж было собралась переводить мошенникам требуемую сумму, но ее заметили у криптообменника полицейские. Они увидели, что женщина была очень нервной и взволнованной, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что крымчане за неделю отдали мошенникам более 20 млн рублей.

