За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников

В Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 15.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации ведомства, в июле 2025 года участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, по телефону убедили пенсионера передать им 200 тысяч рублей. Курьера-афериста поймали.В прокуратуре уточнили, что 20 тысяч рублей мужчина оставил себе в качестве вознаграждения, а часть денег он перечислил на счет сообщников.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 21-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей. Аферисты заверили пенсионерку, что ее сын стал виновником ДТП и потребовали деньги для урегулирования ситуации. Испуганная женщина, поддавшись панике, согласилась передать крупную сумму курьеру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как провести праздники без "сюрпризов" от мошенников – советы МВДМошенники начали выдавать себя за СоцфондВ Крыму дистанционные мошенники разжились на 9 млн рублей за неделю

