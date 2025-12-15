Рейтинг@Mail.ru
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 15.12.2025
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников - РИА Новости Крым, 15.12.2025
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
В Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре. РИА Новости Крым, 15.12.2025
прокуратура республики крым
керчь
происшествия
новости крыма
мошенничество
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.По информации ведомства, в июле 2025 года участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, по телефону убедили пенсионера передать им 200 тысяч рублей. Курьера-афериста поймали.В прокуратуре уточнили, что 20 тысяч рублей мужчина оставил себе в качестве вознаграждения, а часть денег он перечислил на счет сообщников.Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 21-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей. Аферисты заверили пенсионерку, что ее сын стал виновником ДТП и потребовали деньги для урегулирования ситуации. Испуганная женщина, поддавшись панике, согласилась передать крупную сумму курьеру.
За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников

Аферисты украли у пенсионера из Керчи 200 тысяч рублей по схеме "правоохранитель"

16:13 15.12.2025 (обновлено: 16:16 15.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Керчи осудили курьера-афериста и раскрыли группу телефонных мошенников. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
По информации ведомства, в июле 2025 года участники преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, по телефону убедили пенсионера передать им 200 тысяч рублей. Курьера-афериста поймали.
"Подсудимый, находясь в городе Керчи, получил сбережения пенсионера, ранее переданные потерпевшим с использованием услуг такси", – сказано в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что 20 тысяч рублей мужчина оставил себе в качестве вознаграждения, а часть денег он перечислил на счет сообщников.
"Суд приговорил виновного к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. В ходе следствия ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержан 21-летний курьер телефонных мошенников, который забрал у 91-летней жительницы Симферопольского района 260 тысяч рублей. Аферисты заверили пенсионерку, что ее сын стал виновником ДТП и потребовали деньги для урегулирования ситуации. Испуганная женщина, поддавшись панике, согласилась передать крупную сумму курьеру.
