Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T16:43
2025-12-20T16:43
егэ
валерий фальков
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
россия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0c3c26a639d4d946c18341f7a655cbfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее ряд университетов выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.На этой неделе Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. В новом учебном году они стали выше по истории (40 вместо 36), физике (41 вместо 39), химии и биологии (40 вместо 39), информатике (46 вместо 44) и иностранному языку (40 вместо 30).В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
россия
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы

Минобрнауки отклонило идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех

16:43 20.12.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСдача ЕГЭ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".
"Количество вступительных испытаний не изменится, на всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена, как это было ранее… Мы не планируем переходить к приему по четырем результатам Единого госэкзамена", – цитирует Фалькова РИА Новости
Ранее ряд университетов выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.
На этой неделе Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. В новом учебном году они стали выше по истории (40 вместо 36), физике (41 вместо 39), химии и биологии (40 вместо 39), информатике (46 вместо 44) и иностранному языку (40 вместо 30).
В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
