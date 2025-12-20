https://crimea.ria.ru/20251220/chetyre-ege-vmesto-trekh-izmenyatsya-li-pravila-postupleniya-v-vuzy-1151844052.html
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T16:43
2025-12-20T16:43
2025-12-20T16:43
егэ
валерий фальков
министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф)
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0c3c26a639d4d946c18341f7a655cbfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее ряд университетов выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.На этой неделе Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. В новом учебном году они стали выше по истории (40 вместо 36), физике (41 вместо 39), химии и биологии (40 вместо 39), информатике (46 вместо 44) и иностранному языку (40 вместо 30).В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриевФальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов РоссииЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111257/80/1112578073_382:0:3111:2047_1920x0_80_0_0_a456f438753245038208cc9b714bf865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егэ, валерий фальков, министерство науки и высшего образования россии (минобрнауки рф), россия, новости
Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы
Минобрнауки отклонило идею принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех