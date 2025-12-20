https://crimea.ria.ru/20251220/chetyre-ege-vmesto-trekh-izmenyatsya-li-pravila-postupleniya-v-vuzy-1151844052.html

Четыре ЕГЭ вместо трех: изменятся ли правила поступления в вузы

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Инициатива принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех не поддержана Министерством науки и высшего образования, сообщил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".Ранее ряд университетов выступили с инициативой принимать на обучение по итогам четырех экзаменов ЕГЭ. В частности, это предлагал Московский государственный технический университет имени Баумана.На этой неделе Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. В новом учебном году они стали выше по истории (40 вместо 36), физике (41 вместо 39), химии и биологии (40 вместо 39), информатике (46 вместо 44) и иностранному языку (40 вместо 30).В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) начиная со следующего года будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриевФальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов РоссииЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев

Новости

