Фальков и Развожаев обсудили перспективы для вузов РФ в Севастополе

Фальков и Развожаев обсудили перспективы для вузов РФ в Севастополе

Вопрос о том, чтобы в Севастополе появлялись резиденции самых главных и сильных вузов России, обсуждается на уровне министром науки и высшего образования РФ... РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Вопрос о том, чтобы в Севастополе появлялись резиденции самых главных и сильных вузов России, обсуждается на уровне министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая в "Новом Херсонесе" на открытии конференции по вопросам перехода к новой модели высшего образовании.По его словам, это бы "просто замечательным усилением"."Конечно, с учетом возможностей Севастополя, мы могли бы здесь серьезно заниматься и идеологией, и в том числе том конкуренцией в качестве "мягкой силы", как минимум, в Черноморском бассейне", – добавил Развожаев.Губернатор отметил, в Севастополе уже ведется работа над созданием кампуса университета мирового уровня."Вместе с ректором (Владимир Нечаев, ректор СевГУ – ред.) мы сейчас активно занимаемся созданием кампуса мирового уровня здесь у нас в поселке Голландия, на северной стороне", – уточнил глава города.Развожаев подчеркнул, что Севастополь в целом очень активно развивается. В частности, он отметил, что на мысе Хрустальный достраивается культурный кластер, который, как и "Новый Херсонес", "тоже интересный проект с точки зрения продвижения российской культуры на мировой арене".Сакральное место: Путин пообещал посетить СевастопольГубернатор также подчеркнул важность дискуссии о содержании социально-гуманитарного ядра дисциплин в рамках перехода к новой модели высшего образования, которая стартовала именно в Севастополе."Как сделать так, чтобы наши молодые люди, которые поступают в высшую школу, неважно на какую специальность, имели какой-то один мировоззренческий опыт, какое-то понятное и, скажем, такое имманентное знание, которое присуще нашей культуре, нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, которые закреплены в 809 указе как в документе... Как сделать этот курс лаконичным, при этом всеобъемлющим, и, самое главное, выстроенным правильно.... Это очень важно", – подчеркнул Развожаев.Более 1000 детей из новых регионов России посетят "Новый Херсонес"Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на конференции в Севастополе 24 октября открыл дискуссию о содержании "социально-гуманитарного ядра" дисциплин в рамках перехода к новой модели высшего образования. Помимо этого в рамках конференции обсуждают внеучебную работу со студентами. В частности, новый проект "От Херсонеса до Севастополя", который позволит студентам со всей России, пройдя конкурсный отбор, бесплатно побывать в Севастополе, посетить музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" и познакомиться с богатейшей историей региона.В дискуссии принимают участие заместители министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский и Ольга Петрова, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, губернатор Севастополя Михаил Развожаев и его заместитель Игор Михеев, курирующий проведение единой государственной политики в области образования и науки. А также ректоры НИУ "Высшая школа экономики" Никита Анисимов, ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Логинов, ректор Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" Владимир Шевченко, член ЦИК РФ Андрей Шутов и другие эксперты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев В Крыму назвали главную идею России Почти 5 млн заявлений от абитуриентов поступили в вузы РФ – Фальков

2025

Новости

ru-RU

