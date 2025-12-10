https://crimea.ria.ru/20251210/zhilye-mnogoetazhki-povrezhdeny-v-voronezhe-pri-atake-vsu-1151561481.html

Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ

Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ

Жилые многоэтажные дома повреждены в Воронеже при атаке ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T20:58

воронеж

воронежская область

александр гусев

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жилые многоэтажные дома повреждены в Воронеже при атаке ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель.Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор и предупредил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы. Вечером в среду над Крымом и еще четырьмя регионами России были сбиты 31 БПЛА.В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

