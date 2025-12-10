Рейтинг@Mail.ru
Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ
Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ
Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Жилые многоэтажки повреждены в Воронеже при атаке ВСУ
Жилые многоэтажные дома повреждены в Воронеже при атаке ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жилые многоэтажные дома повреждены в Воронеже при атаке ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель.Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор и предупредил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы. Вечером в среду над Крымом и еще четырьмя регионами России были сбиты 31 БПЛА.В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин.За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
Новости
20:58 10.12.2025 (обновлено: 21:02 10.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жилые многоэтажные дома повреждены в Воронеже при атаке ВСУ. Об этом вечером в среду сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его данным, дежурными силами ПВО на подлете к Воронежу обнаружена и уничтожена воздушная цель.
"На данный момент известно о повреждении обломками остекления и некоторых конструкций нескольких многоквартирных домов в левобережной части Воронежа. На месте дежурят автомобили скорой помощи, работают оперативные службы. Осмотр территорий продолжается", - написал он в Telegram.
Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор и предупредил, что в результате поражения воздушных целей на земле могут оставаться взрывоопасные элементы.
Вечером в среду над Крымом и еще четырьмя регионами России были сбиты 31 БПЛА.
В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
