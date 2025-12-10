Рейтинг@Mail.ru
Еще пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Еще пять беспилотников сбили над Крымом
Еще пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Еще пять беспилотников сбили над Крымом
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T20:41
2025-12-10T20:48
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости сво
министерство обороны рф
крым
брянская область
калужская область
тульская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за пять часов над регионами России сбили 31 украинский дрон. 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской, 11 – над Калужской и по одному – над Тульской областью и территорией Московским регионом ,уточнили в оборонном ведомстве.В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
брянская область
калужская область
тульская область
московская область
атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, министерство обороны рф, крым, брянская область, калужская область, тульская область, московская область
Еще пять беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили пять беспилотников - Минобороны

20:41 10.12.2025 (обновлено: 20:48 10.12.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 15.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Всего за пять часов над регионами России сбили 31 украинский дрон. 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской, 11 – над Калужской и по одному – над Тульской областью и территорией Московским регионом ,уточнили в оборонном ведомстве.
В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.
