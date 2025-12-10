https://crimea.ria.ru/20251210/esche-pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1151561263.html

Еще пять беспилотников сбили над Крымом

Еще пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Еще пять беспилотников сбили над Крымом

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.Всего за пять часов над регионами России сбили 31 украинский дрон. 13 беспилотников уничтожили над территорией Брянской, 11 – над Калужской и по одному – над Тульской областью и территорией Московским регионом ,уточнили в оборонном ведомстве.В первой половине дня над полуостровом был сбит один БАПЛА. Утром в среду за два часа над регионами РФ были перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотников. Об атаках вражеских дронов на Москву сообщил мэр столицы Сергей Собянин. За ночь сбили 20 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России. 16 дронов ВСУ были ликвидированы над Брянской областью, два – над Калужской и по одному – над Белгородской областью и Московским регионом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

