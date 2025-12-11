Рейтинг@Mail.ru
Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей
Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T13:23
2025-12-11T13:23
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
правительство россии
финансирование
выплаты и компенсации
новости
13:23 11.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
"Выделенные средства будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования", - проинформировали в Кабмине.
В соответствии с документом, Крыму будет направлено 245,9 млн, Севастополю – 11,6 млн рублей.
Всего регионы РФ поучат на эти цели выше 9,6 млрд рублей. Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, по которому в 2026 году в медицинские учреждения страны поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.
В Крыму больше 12 тысяч медработников обеспечены специальными социальными выплатами, сообщили ранее в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
