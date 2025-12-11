https://crimea.ria.ru/20251211/krym-i-sevastopol-poluchat-dopolnitelnye-257-mln-na-zarplaty-vrachey-1151573625.html

Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей

Крым и Севастополь получат дополнительные 257 млн на зарплаты врачей

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Крым и Севастополь получат дополнительные 257,5 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медперсонала в 2026 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.В соответствии с документом, Крыму будет направлено 245,9 млн, Севастополю – 11,6 млн рублей.Всего регионы РФ поучат на эти цели выше 9,6 млрд рублей. Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников, по которому в 2026 году в медицинские учреждения страны поступят на работу более 6 тысяч врачей и свыше 8 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.В Крыму больше 12 тысяч медработников обеспечены специальными социальными выплатами, сообщили ранее в Отделении Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым получит дополнительно 178 млн рублей на зарплату медиковВ медучреждения Крыма поставили средства реабилитации на 106 млнАксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

