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Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму
Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму
В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T13:12
2024-11-12T13:12
2024-11-12T12:52
здравоохранение в крыму и севастополе
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики.По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников."Кроме единовременных выплат и выделения земельных участков, следует проработать механизм предоставления транспорта для работы в селах, чтобы закрепить врачей и младший персонал на местах. В селах и поселках имеются заброшенные неэксплуатируемые здания, которые можно привести в порядок и организовать в них жилье для медиков и других специалистов", - написал глава в своем Telegram-канале.В ходе заседания коллегии республиканского минздрава также обсудили дефицит некоторых специальностей в стационарах. Особенно остро не хватает психиатров-наркологов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по медицинской реабилитации и паллиативной помощи.Кроме того, перед регионом стоит задача доукомплектовать необходимым оборудованием больницы и поликлиники, добавил Аксенов.Ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы.Она отметила, что наблюдается небольшой отток из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Этому, по ее словам, способствует в том числе указ президента России Владимира Путина по поддержке и специальной выплате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 летВ отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно
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РИА Новости Крым
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здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, минздрав крыма, кадры, новости крыма, крым
Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму
В Крыму усилят меры поддержки медработников в сельской местности – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики.
По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников.
"Кроме единовременных выплат и выделения земельных участков, следует проработать механизм предоставления транспорта для работы в селах, чтобы закрепить врачей и младший персонал на местах. В селах и поселках имеются заброшенные неэксплуатируемые здания, которые можно привести в порядок и организовать в них жилье для медиков и других специалистов", - написал глава в своем Telegram-канале.
В ходе заседания коллегии республиканского минздрава также обсудили дефицит некоторых специальностей в стационарах. Особенно остро не хватает психиатров-наркологов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по медицинской реабилитации и паллиативной помощи.
Кроме того, перед регионом стоит задача доукомплектовать необходимым оборудованием больницы и поликлиники, добавил Аксенов.
"Поручил главным врачам до 15 декабря текущего года представить свои предложения. Детально отработаем данный подход на примере Симферопольской городской клинической больницы № 7, как самой крупной. Необходимое финансирование на закупку техники будет выделено, в течение 2025 года вопрос будет закрыт", – подчеркнул он.
Ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами
, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы.
Она отметила, что наблюдается небольшой отток из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Этому, по ее словам, способствует в том числе указ президента России Владимира Путина по поддержке и специальной выплате
.
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