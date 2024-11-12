https://crimea.ria.ru/20241112/aksenov-prizval-usilit-mery-podderzhki-medikov-v-krymu-1141788045.html

Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Аксенов призвал усилить меры поддержки медиков в Крыму

В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T13:12

2024-11-12T13:12

2024-11-12T12:52

здравоохранение в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму необходимо усилить меры поддержки медицинских работников, в частности в сельской местности. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства здравоохранения Республики.По словам главы республики, снижение дефицита кадров, особенно в сельской местности, является одной из приоритетных задач правительства республики, для этого необходимо максимально использовать меры поддержки медицинских работников."Кроме единовременных выплат и выделения земельных участков, следует проработать механизм предоставления транспорта для работы в селах, чтобы закрепить врачей и младший персонал на местах. В селах и поселках имеются заброшенные неэксплуатируемые здания, которые можно привести в порядок и организовать в них жилье для медиков и других специалистов", - написал глава в своем Telegram-канале.В ходе заседания коллегии республиканского минздрава также обсудили дефицит некоторых специальностей в стационарах. Особенно остро не хватает психиатров-наркологов, нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов по медицинской реабилитации и паллиативной помощи.Кроме того, перед регионом стоит задача доукомплектовать необходимым оборудованием больницы и поликлиники, добавил Аксенов.Ранее председатель комитета республиканского Государственного совета по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что Крым входит в число лидеров среди регионов Южного федерального округа по обеспечению медицинскими кадрами, но есть проблема с их распределением: в последнее время замечен отток специалистов в сельские районы.Она отметила, что наблюдается небольшой отток из крупных республиканских учреждений в небольшие районные. Этому, по ее словам, способствует в том числе указ президента России Владимира Путина по поддержке и специальной выплате.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медицина Крыма: какие услуги стали доступны за 10 летВ отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"В крымских больницах аппараты КТ и МРТ будут работать круглосуточно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, сергей аксенов, минздрав крыма, кадры, новости крыма, крым