https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti-1143856561.html

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T17:16

2025-02-02T17:16

2025-02-02T17:18

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона.По информации губернатора, ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.У транспортного средства повреждены крыша и остекление.Также глава региона сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области