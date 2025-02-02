Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti-1143856561.html
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T17:16
2025-02-02T17:18
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143856706_0:157:661:529_1920x0_80_0_0_4192e182a94150edb5967e6826c61994.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона.По информации губернатора, ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.У транспортного средства повреждены крыша и остекление.Также глава региона сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/02/1143856706_0:164:661:660_1920x0_80_0_0_0c3fa2b23b2d7433a4696b35b2cdf6bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области

При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области ранены мирные жители

17:16 02.02.2025 (обновлено: 17:18 02.02.2025)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПри ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области ранены мирные жители
При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области ранены мирные жители
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ продолжают наносить удары по области. Ранены три мирных жителя", – сказано в сообщении.

В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона.
По информации губернатора, ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.
У транспортного средства повреждены крыша и остекление.
Также глава региона сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.
Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Белгородская областьВячеслав ГладковНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала