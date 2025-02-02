https://crimea.ria.ru/20250202/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti-1143856561.html
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.02.2025
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T17:16
2025-02-02T17:16
2025-02-02T17:18
белгородская область
вячеслав гладков
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона.По информации губернатора, ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.У транспортного средства повреждены крыша и остекление.Также глава региона сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.Ранее в воскресенье ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области
При ударе ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области ранены мирные жители
17:16 02.02.2025 (обновлено: 17:18 02.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому микроавтобусу в Белгородской области – ранены мирные жители, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по области. Ранены три мирных жителя", – сказано в сообщении.
В районе села Двулучное Валуйского округа пассажирский микроавтобус подвергся атаке дрона.
По информации губернатора, ранены водитель и пассажир. Пострадавшую с сотрясением головного мозга и множественными поверхностными ранами мягких тканей ноги доставили в Валуйскую ЦРБ, где медики оказывают ей всю необходимую помощь. От госпитализации женщина отказалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
Мужчину с сотрясением головного мозга и баротравмой бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ.
У транспортного средства повреждены крыша и остекление.
Также глава региона сообщил, что в поселке Чапаевский Грайворонского округа в результате атаки FPV-дрона по мусоровозу пострадала женщина. С переломом ноги она доставлена в Грайворонскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи она будет отпущена на амбулаторное лечение. У автомобиля повреждены кабина и остекление.
Ранее в воскресенье
ВСУ атаковали беспилотником белгородский поселок Малиновка, в результате детонации взрывного устройства погиб мужчина.
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