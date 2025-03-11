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Российские военные освободили Горького в Донбассе - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Российские военные освободили Горького в Донбассе
Российские военные освободили Горького в Донбассе - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Российские военные освободили Горького в Донбассе
Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T14:50
2025-03-11T16:26
россия
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.Ранее во вторник в оборонном ведомстве сообщили об успешном наступлении российской группировки войск "Север", в ходе которого освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области.8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бегут из Суджи: российские бойцы уничтожили большую группу боевиковНовости СВО: украинская армия потеряла около 1200 военных за суткиВойска РФ освободили населенный пункт Константинополь в ДНР
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россия, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Российские военные освободили Горького в Донбассе

Минобороны: российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе

14:50 11.03.2025 (обновлено: 16:26 11.03.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Горького в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения "Южной" группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Горького Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник в оборонном ведомстве сообщили об успешном наступлении российской группировки войск "Север", в ходе которого освобождены 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный и более 100 квадратных километров территории Курской области.
8 марта бойцы группировки "Север" Вооруженных сил России в ходе наступления в Курской области освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина.
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