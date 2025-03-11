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Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T13:16
2025-03-11T13:16
россия
новости
атака дронов всу на подмосковье
аэропорт домодедово
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом сообщает глава Домодедово Евгения Хрусталева. Евгения Хрусталева проинформировала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой – умер в больнице, за жизнь третьего пострадавшего сейчас борются врачи Домодедовской больницы. Она пообещала оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, еще два человека погибли. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Из-за атаки в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) были введены ограничения на полеты, однако на данный момент они сняты. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь &gt;&gt;&gt;Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыСемьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублейПоврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, атака дронов всу на подмосковье, аэропорт домодедово, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками

Домодедово после атаки БПЛА с поражающими элементами - что происходит в городе

13:16 11.03.2025
 
© Глава Домодедово Евгения ХрусталеваПоследствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
Последствия атаки БПЛА в Москве и Московской области
© Глава Домодедово Евгения Хрусталева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом сообщает глава Домодедово Евгения Хрусталева.

"От пожара и взрыва беспилотника получили повреждения порядка 40 автомобилей сотрудников. На месте осмотрели обломки БПЛА. Он был начинен большим количеством железных шариков и подшипников. Главная цель – нанести максимальный урон мирному населению. Это настоящее преступление и бесчеловечный акт жестокости", - сказала она.

Евгения Хрусталева проинформировала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой – умер в больнице, за жизнь третьего пострадавшего сейчас борются врачи Домодедовской больницы. Она пообещала оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, еще два человека погибли. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.
Из-за атаки в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) были введены ограничения на полеты, однако на данный момент они сняты.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>
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РоссияНовостиАтака дронов ВСУ на ПодмосковьеАэропорт ДомодедовоБеспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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