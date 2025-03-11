https://crimea.ria.ru/20250311/domodedovo-posle-ataki---bpla-byli-nachineny-sharikami-i-podshipnikami--1144825454.html
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T13:16
2025-03-11T13:16
2025-03-11T13:16
россия
новости
атака дронов всу на подмосковье
аэропорт домодедово
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом сообщает глава Домодедово Евгения Хрусталева. Евгения Хрусталева проинформировала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой – умер в больнице, за жизнь третьего пострадавшего сейчас борются врачи Домодедовской больницы. Она пообещала оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18 человек, еще два человека погибли. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами. Из-за атаки в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) были введены ограничения на полеты, однако на данный момент они сняты. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементыСемьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублейПоврежденные квартиры и эвакуация людей: что происходит в Раменском
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, атака дронов всу на подмосковье, аэропорт домодедово, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Домодедово после атаки - БПЛА были начинены шариками и подшипниками
Домодедово после атаки БПЛА с поражающими элементами - что происходит в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Домодедово оценивают ущерб после атаки БПЛА с поражающими элементами, по последним данным повреждены около 40 автомобилей на парковке "Мираторга". Об этом сообщает глава Домодедово Евгения Хрусталева.
"От пожара и взрыва беспилотника получили повреждения порядка 40 автомобилей сотрудников. На месте осмотрели обломки БПЛА. Он был начинен большим количеством железных шариков и подшипников. Главная цель – нанести максимальный урон мирному населению. Это настоящее преступление и бесчеловечный акт жестокости", - сказала она.
Евгения Хрусталева проинформировала, что в результате атаки один мужчина скончался на месте, другой – умер в больнице, за жизнь третьего пострадавшего сейчас борются врачи Домодедовской больницы. Она пообещала оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших.
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена
массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Пострадали 18
человек, еще два человека погибли
. Позже стало известно, что БПЛА несли заряды с поражающими элементами.
Из-за атаки в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковский, Нижний Новгород (Стригино) и Ярославль (Туношна) были введены ограничения на полеты, однако на данный момент они сняты.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на Россию. Возбуждено уголовное дело.
Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>> Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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