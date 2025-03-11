Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементы
Найденные на парковке в Подмосковье поражающие элементы были нацелены на людей - власти
12:16 11.03.2025 (обновлено: 12:17 11.03.2025)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Подмосковье на парковке, которая была атакована утром во вторник украинскими беспилотниками, обнаружены поражающие элементы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
"Судя по найденным поражающим элементам, целью были именно люди. Огонь на парковке уже потушен, на месте работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадало около 40 машин, сейчас составляется список повреждений", - написал он в Telegram.
Воробьев отметил, что оба погибших при ударе мужчины - сотрудники "Мираторга". БПЛА ударил по Домодедово в 05:14, когда они только заступили на смену.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки беспилотников ВСУ на парковку в Подмосковье
Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ.
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