https://crimea.ria.ru/20250311/tselyu-byli-lyudi-na-parkovke-v-podmoskove-naydeny-porazhayuschie-elementy-1144823116.html

Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементы

Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементы - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Целью были люди: на парковке в Подмосковье найдены поражающие элементы

В Подмосковье на парковке, которая была атакована утром во вторник украинскими беспилотниками, обнаружены поражающие элементы. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T12:16

2025-03-11T12:16

2025-03-11T12:17

атака дронов всу на подмосковье

подмосковье

андрей воробьев

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

общество

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В Подмосковье на парковке, которая была атакована утром во вторник украинскими беспилотниками, обнаружены поражающие элементы. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.Воробьев отметил, что оба погибших при ударе мужчины - сотрудники "Мираторга". БПЛА ударил по Домодедово в 05:14, когда они только заступили на смену.Минувшей ночью и ранним утром во вторник отражена массированная атака дронов на Москву и область. По данным Минобороны, уничтожено более 90 вражеских беспилотников. Сообщалось о 15 пострадавших, позже их число выросло до 18. Еще два человека погибли. Возбуждено уголовное дело. Власти пообещали оказать всю помощь пострадавшим от атаки ВСУ.Все об атаке ВСУ на Москву и Подмосковье читайте здесь >>>Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Московский регионНазвана причина массовой атаки беспилотников на МосквуСемьям погибших после атаки ВСУ на Подмосковье выплатят по 1 млн рублей

подмосковье

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака дронов всу на подмосковье, подмосковье, андрей воробьев, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, общество, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)