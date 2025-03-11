https://crimea.ria.ru/20250311/lavrov-nazval-predpolagaemuyu-tsel-razmescheniya-mirotvortsev-na-ukraine-1144829030.html

Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине

Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Лавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на Украине

Стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного", заявил глава МИД России Сергей Лавров... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:12

2025-03-11T15:12

2025-03-11T15:12

министерство иностранных дел рф (мид рф)

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Стремление направить "миротворцев" на Украину выглядит как попытка спасти остатки киевского режима от "гнева народного", заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу.По его словам, необходимо прежде всего "добиваться прекращения этой расисткой практики киевским режимом"."Потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного", - добавил Лавров.Он также добавил, что "вообще процесс урегулирования еще не начинался"."Господин (Владимир - ред.) Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии... Пока все это несерьезно", - отметил глава МИД.Ввод натовских контингентов на территорию Украины угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и неприемлема для России, комментировала тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Постпред России при ООН Василий Небензя ранее подчеркнул, что миротворцы, которых некоторые западные политики предлагают ввести на Украину без мандата Совета Безопасности ООН, станут просто участниками военных действий и законной целью для российской армии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на УкраинуВ Германии открестились от отправки своих военных на УкраинуВведет ли Европа войска на Украину – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), сергей лавров, обсе, украина, нато, контингент нато, в мире, политика, внешняя политика, новости