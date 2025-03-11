https://crimea.ria.ru/20250311/mitridatskaya-lestnitsa-v-kerchi-opyat-razrushaetsya-1144830018.html

Митридатская лестница в Керчи опять разрушается

Митридатская лестница в Керчи опять разрушается - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Митридатская лестница в Керчи опять разрушается

Митридатскую лестницу в Керчи ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T15:23

2025-03-11T15:23

2025-03-11T15:27

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реставрация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Митридатскую лестницу в Керчи ждет новый ремонт, в ходе обследования достопримечательности выявили дефекты. Об этом сообщил глава администрации Керчи Олег Каторгин.На объекте прошло выездное совещание с участием заместителя главы Совмина Николая Воробьева, главы муниципального образования Дениса Колесника, представителей Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.И уточнил, что в состав комиссии войдут сотрудники Минкульта РК, Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, администрации города.Как сообщалось, в 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.По данным пресс-службы, в августе 2019 года крымская Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры заключила госконтракт на работы по сохранению знаменитой керченской достопримечательности середины XIX – конца XIX века. Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: , Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонте Митридатских лестниц в Керчи украли 211 миллионовОбслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллионаФСБ изъяла документы по реконструкции Митридатских лестниц – Минстрой РК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, новости крыма, митридат, культурное наследие, олег каторгин, реставрация