"Севстар" передали под управление временной администрации

2025-12-05T17:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Для абонентов и жителей Севастополя национализация крупного провайдера "Севстар" пройдет незаметно: все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохраняются в прежнем формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.Как сообщалось ранее, власти Севастополя национализируют имущество крупного провайдера. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки минобороны Украины.В правительстве уточнили, что вопросы о возможном ребрендинге компании рассматриваются, но конкретные решения пока не приняты. Срок действия временной администрации также не уточняется.Сегодня в Севастополе проводится передача группы компаний "Севстар" в собственность правительства города. Процесс сопровождался Федеральной службой безопасности, которая обеспечила сопровождение и участие в первичных мероприятиях.Также в пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергетическую безопасность Севастополя обсудили в Москве – главноеПринадлежавший украинским олигархам "Севастопольгаз" национализирован В Севастополе национализируют имущество пособников киевского режима

