"Севстар" передали под управление временной администрации
Абоненты "Севстар" не заметят изменений в обслуживании после национализации - власти
17:18 05.12.2025 (обновлено: 17:19 05.12.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Для абонентов и жителей Севастополя национализация крупного провайдера "Севстар" пройдет незаметно: все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохраняются в прежнем формате. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.
Как сообщалось ранее, власти Севастополя национализируют имущество крупного провайдера. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки минобороны Украины.
"Люди уже бы заметили изменения, если бы они были — все работает в том же режиме. Денежные средства, внесенные гражданами авансом, остаются в силе, пересмотр тарифов на текущий момент не планируется", — прокомментировал временно назначенный руководителем администрацией "Севстар" Константин Васечко.
В правительстве уточнили, что вопросы о возможном ребрендинге компании рассматриваются, но конкретные решения пока не приняты. Срок действия временной администрации также не уточняется.
Сегодня в Севастополе проводится передача группы компаний "Севстар" в собственность правительства города. Процесс сопровождался Федеральной службой безопасности, которая обеспечила сопровождение и участие в первичных мероприятиях.
Также в пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Читайте также на РИА Новости Крым: