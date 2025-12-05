Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-сотрудницу государственного детского образовательного центра обвиняют в миллионной растрате при обслуживании служебного автомобиля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города."Установлено, что бывшее должностное лицо учреждения имело в пользовании служебный автомобиль. Согласно условиям заключенного по этому вопросу договора указанное лицо обязано было содержать предоставленное транспортное средство. Вместе с тем, фактически ремонт автомобиля и эксплуатационные расходы неправомерно оплачивались за счет государственного учреждения", - сообщили в надзорном ведомстве.В результате детскому центру причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о растрате в особо крупном размере, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублейВ Крыму двое сотрудников автохозяйства похитили 900 литров дизтопливаЭкс-управляющий столовыми "Военторг-Востока" арестован в Крыму
новости, севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе экс-сотрудницу государственного детского образовательного центра обвиняют в миллионной растрате при обслуживании служебного автомобиля. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры города.
"Установлено, что бывшее должностное лицо учреждения имело в пользовании служебный автомобиль. Согласно условиям заключенного по этому вопросу договора указанное лицо обязано было содержать предоставленное транспортное средство. Вместе с тем, фактически ремонт автомобиля и эксплуатационные расходы неправомерно оплачивались за счет государственного учреждения", - сообщили в надзорном ведомстве.
В результате детскому центру причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей. Уголовное дело открыто по статье о растрате в особо крупном размере, материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
