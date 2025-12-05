https://crimea.ria.ru/20251205/putin-dal-start-veschaniyu-telekanala-rt-india-v-ramkakh-gosvizita-1151435498.html

Путин дал старт вещанию телеканала RT India

Президент России Владимир Путин дал старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита. Прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля."Вперед", - сказал Путин.Глава государства подчеркнул, что запуск RT India позволит ближе и точнее воспринимать информацию о России.Путин назвал RT эффективным каналом.Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Президент провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

