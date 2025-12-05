Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт вещанию телеканала RT India - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Путин дал старт вещанию телеканала RT India

Путин дал старт вещанию телеканала RT India в рамках госвизита в Индию

15:04 05.12.2025 (обновлено: 15:17 05.12.2025)
 
© Пресс-служба КремляОткрытие вещания телеканала RT India
Открытие вещания телеканала RT India
© Пресс-служба Кремля
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин дал старт вещанию телеканала RT India в рамках государственного визита. Прямую трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

"Владимир Владимирович, я вас попрошу разрешить нам официально запустить прямой эфир нашего канала RT India", - обратилась к президенту главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Вперед", - сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что запуск RT India позволит ближе и точнее воспринимать информацию о России.
"У нас сегодня важное и очень знаменательное событие. Мы запускаем канал RT India. Это важное событие потому, что дает возможность миллионам граждан Индии ближе и точнее воспринимать информацию о нашей российской действительности сегодня", - сказал президент.
Путин назвал RT эффективным каналом.
Владимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Президент провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
