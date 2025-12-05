https://crimea.ria.ru/20251205/priezzhuyu-s-ukrainy-lishili-rossiyskogo-grazhdanstva-za-diskreditatsiyu-armii-1151437076.html

Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии

2025-12-05T15:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 41-летняя женщина, переехавшая с Украины в Смоленскую область, лишилась российского гражданства, а также заработала 15 суток ареста и штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Нелегальный контент выявили правоохранители. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы: 15 суток она проведет под арестом, кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 45 800 рублей, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете.Также жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект ГосдумыНовый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчанВ Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов

