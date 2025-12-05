Рейтинг@Mail.ru
Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/priezzhuyu-s-ukrainy-lishili-rossiyskogo-grazhdanstva-za-diskreditatsiyu-armii-1151437076.html
Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
41-летняя женщина, переехавшая с Украины в Смоленскую область, лишилась российского гражданства, а также заработала 15 суток ареста и штраф за дискредитацию... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T15:43
2025-12-05T15:44
кубань
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
новости
общество
закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии
наказание за дискредитацию вс россии
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 41-летняя женщина, переехавшая с Украины в Смоленскую область, лишилась российского гражданства, а также заработала 15 суток ареста и штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.Нелегальный контент выявили правоохранители. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы: 15 суток она проведет под арестом, кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 45 800 рублей, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете.Также жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект ГосдумыНовый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчанВ Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кубань, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, общество, закон о прекращении гражданства за дискредитацию армии, наказание за дискредитацию вс россии , гражданство
Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии

На Кубани приезжую с Украины женщину лишили гражданства за дискредитацию российской армии

15:43 05.12.2025 (обновлено: 15:44 05.12.2025)
 
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. 41-летняя женщина, переехавшая с Украины в Смоленскую область, лишилась российского гражданства, а также заработала 15 суток ареста и штраф за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

"41-летняя приезжая с Украины около года назад получила российское гражданство и стала жить в Смоленской области. Приехав в Краснодар, женщина совершала публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России. Бдительные очевидцы сняли ее на видео и разместили в социальных сетях", - говорится в сообщении.

Нелегальный контент выявили правоохранители. В отношении нарушительницы составлены административные протоколы: 15 суток она проведет под арестом, кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 45 800 рублей, уточнили в ведомстве.
"По решению суда она лишится гражданства РФ", - добавили в МВД.
Ранее в Севастополе местную жительницу приговорили к пяти с половиной годам заключения за дискредитацию армии России в интернете.
Также жителя Бахчисарайского района признали виновным в публичных призывах к экстремистской и террористической деятельности в интернете. Мужчина размещал в мессенджере тексты, в которых содержались призывы к насильственным действиям против людей по национальному признаку – русских.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан
В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
 
КубаньКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюНовостиОбществоЗакон о прекращении гражданства за дискредитацию армииНаказание за дискредитацию ВС РоссииГражданство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:53На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
17:33В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
17:18"Севстар" передали под управление временной администрации
16:42Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
16:34Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
16:07Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
16:01Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
15:43Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
15:33В Симферополе напали на водителя "скорой"
15:11Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
15:04Путин дал старт вещанию телеканала RT India
15:00Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
14:37Российско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – Путин
14:29Первыми спешат на помощь: в Севастополе живут 40 тысяч волонтеров
14:21В Симферополе снимают новый сериал "Спецы" о событиях "Крымской весны"
14:15Минцифры дополнило "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
14:10"Крымэнерго" в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
13:58Таксист из Симферополя получил 4 года колонии за гибель байкера в ДТП
13:48Новости СВО: освобождены 7 населенных пунктов и уничтожено 9 тысяч солдат
13:36ВТБ: выдачи ипотеки в ноябре в России выросли на 90%
Лента новостейМолния