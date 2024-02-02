https://crimea.ria.ru/20240202/obsluzhivanie-mitridatskikh-lestnits-v-kerchi-oboydetsya-gorodu-v-15-milliona-1134638675.html
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T11:44
2024-02-02T11:44
2024-02-02T11:44
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святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава администрации города Святослав Брусаков во время прямого эфира на своей официальной странице в соцсети Вконтакте.Также Святослав Брусаков рассказал, что переговорил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. По словам мэра, городу помогут во взаимодействии с подрядной организацией, которая выполняла ремонт исторических лестниц. Она должна будет привести в порядок эти объекты по строительной части, где идет разрушение, где отбита плитка, имеется несоответствие материала.В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты.Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр объекта проводила Арина Новосельская, которая занимала должность министра культуры Крыма.В июле 2023 года уже экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделаютЦарский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальшеКогда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи
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РИА Новости Крым
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керчь, новости крыма, история, культура, святослав брусаков, реставрация, городская среда
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
1,5 миллиона рублей заложено в бюджете Керчи на обслуживание Митридатских лестниц
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава администрации города Святослав Брусаков во время прямого эфира на своей официальной странице в соцсети Вконтакте.
"Заложили порядка 1,5 млн на содержание Константиновской и Большой Митридатской лестницы. Прошла комиссия, посмотрела на те недостатки, которые там есть. Будем приводить в порядок, содержать ее. Дорогое удовольствие, конечно, содержать такие объекты, но что делать – приходится", – пояснил мэр.
Также Святослав Брусаков рассказал, что переговорил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. По словам мэра, городу помогут во взаимодействии с подрядной организацией, которая выполняла ремонт исторических лестниц. Она должна будет привести в порядок эти объекты по строительной части, где идет разрушение, где отбита плитка, имеется несоответствие материала.
В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено
более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.
В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла
комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты.
Открыли
обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр объекта проводила Арина Новосельская, которая занимала должность министра культуры Крыма.
В июле 2023 года уже экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую Замоскворецкий суд Москвы приговорил
к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.
Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.
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