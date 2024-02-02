Рейтинг@Mail.ru
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240202/obsluzhivanie-mitridatskikh-lestnits-v-kerchi-oboydetsya-gorodu-v-15-milliona-1134638675.html
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T11:44
2024-02-02T11:44
керчь
новости крыма
история
культура
святослав брусаков
реставрация
городская среда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_0:85:1619:996_1920x0_80_0_0_bed73a53ca00be255de61b5ed429fa0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава администрации города Святослав Брусаков во время прямого эфира на своей официальной странице в соцсети Вконтакте.Также Святослав Брусаков рассказал, что переговорил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. По словам мэра, городу помогут во взаимодействии с подрядной организацией, которая выполняла ремонт исторических лестниц. Она должна будет привести в порядок эти объекты по строительной части, где идет разрушение, где отбита плитка, имеется несоответствие материала.В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты.Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр объекта проводила Арина Новосельская, которая занимала должность министра культуры Крыма.В июле 2023 года уже экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.Читайте также на РИА Новости Крым:Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделаютЦарский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальшеКогда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/03/1121314583_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2c3e12f28ecbc866eccfb0032f73d026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, новости крыма, история, культура, святослав брусаков, реставрация, городская среда
Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона

1,5 миллиона рублей заложено в бюджете Керчи на обслуживание Митридатских лестниц

11:44 02.02.2024
 
© РИА Новости КрымМитридатская лестница
Митридатская лестница - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Отреставрированные три года назад Большая и Малая (Константиновская) лестницы в Керчи начали разрушаться. Какие действия предпринимает город, рассказал глава администрации города Святослав Брусаков во время прямого эфира на своей официальной странице в соцсети Вконтакте.

"Заложили порядка 1,5 млн на содержание Константиновской и Большой Митридатской лестницы. Прошла комиссия, посмотрела на те недостатки, которые там есть. Будем приводить в порядок, содержать ее. Дорогое удовольствие, конечно, содержать такие объекты, но что делать – приходится", – пояснил мэр.

Также Святослав Брусаков рассказал, что переговорил с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым. По словам мэра, городу помогут во взаимодействии с подрядной организацией, которая выполняла ремонт исторических лестниц. Она должна будет привести в порядок эти объекты по строительной части, где идет разрушение, где отбита плитка, имеется несоответствие материала.
В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок. Приняли решение о его замене.
В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила недочетов и приняла объекты.
Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года. Осмотр объекта проводила Арина Новосельская, которая занимала должность министра культуры Крыма.
В июле 2023 года уже экс-министра культуры Крыма Арину Новосельскую Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства в Симферополе.
Большая и Малая Митридатские лестницы были построены в Керчи в XIX веке. Они пережили две реставрации. Первая прошла в 1980-х годах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
Царский курган в Керчи закрыт для туристов уже два года: что дальше
Когда снимут строительные леса с исторических зданий в центре Керчи
 
КерчьНовости КрымаИсторияКультураСвятослав БрусаковРеставрацияГородская среда
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:32Какие дороги отремонтируют в Крыму в 2024 году
12:16Проектировщика экотехнопарка в Крыму внесли в "черный список" – Аксенов
11:44Обслуживание Митридатских лестниц в Керчи обойдется городу в 1,5 миллиона
11:23Изменение движения в районе автодороги Симферополь – Николаевка: схема
11:02Стрельба в порту Туапсе – закрыто движение судов
10:46Снова десятки прилетов – ВСУ продолжают атаки на левобережье Херсонщины
10:28Обстановка на Керченской паромной переправе в пятницу
10:06Мигранты избили парня в Севастополе: Бастрыкин поручил возбудить дело
09:46Крымчанка "почистила карму" за семь миллионов рублей
09:27Евро и доллар растут относительно российской валюты
08:52Армянск и несколько поселков Крыма на весь день останутся без воды
08:35С дрейфующей льдины в Азовском море спасли четверых подростков
08:01Кривой Рог обесточен массированным ударом
07:39С Крымом в сердце: минкурортов РК проводит фотоконкурс и дарит путевки
07:04Как в Крыму помогают найти работу: цифры, программы, вакансии
06:37Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянам
06:07Казенный парк в Керчи благоустроят за 76 млн рублей: что сделают
00:01Снова дожди: прогноз погоды в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 февраля
23:45Главное за день: 1 февраля
Лента новостейМолния