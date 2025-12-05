https://crimea.ria.ru/20251205/v-feodosii-iz-goryaschego-doma-spasli-malomobilnuyu-zhenschinu--mchs-1151424291.html
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:33
2025-12-05T09:33
2025-12-05T09:33
феодосия
новости крыма
крым
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151424176_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a857912f0b0abc443bfa9f10830ded9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар произошел утром в пятницу.Спасатели вынесли маломобильную женщину и ликвидировали возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажки, рассказали в министерстве."Всего эвакуировали 31 человека", – добавили специалисты.В 05:47 возгорание было локализовано, в 06:11 – ликвидировано, уточнили в МЧС. Всего привлекалось 24 человека и восемь единиц техники.Накануне сообщалось, что в селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня. Пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тушил пламя своими силами: в Севастополе на пожаре пострадал мужчинаВ Темрюке после атаки ВСУ горит порт В Крыму отменили особый противопожарный режим
феодосия
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/05/1151424176_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8e8069f70646aa5a30bcad7cc38c1158.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, новости крыма, крым, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
В Феодосии на пожаре спасли маломобильную женщину
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Пожар произошел утром в пятницу.
"Сотрудники 19 пожарно-спасательной части прибыли на вызов, звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) эвакуировали жильцов многоквартирного дома", – сказано в сообщении.
Спасатели вынесли маломобильную женщину и ликвидировали возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажки, рассказали в министерстве.
"Всего эвакуировали 31 человека", – добавили специалисты.
В 05:47 возгорание было локализовано, в 06:11 – ликвидировано, уточнили в МЧС. Всего привлекалось 24 человека и восемь единиц техники.
Накануне сообщалось, что в селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня. Пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов
и перехода огня на соседние здания.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: