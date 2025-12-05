Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС
Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T09:33
2025-12-05T09:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Пожар произошел утром в пятницу.Спасатели вынесли маломобильную женщину и ликвидировали возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажки, рассказали в министерстве."Всего эвакуировали 31 человека", – добавили специалисты.В 05:47 возгорание было локализовано, в 06:11 – ликвидировано, уточнили в МЧС. Всего привлекалось 24 человека и восемь единиц техники.Накануне сообщалось, что в селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня. Пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания.
В Феодосии из горящего дома спасли маломобильную женщину – МЧС

В Феодосии на пожаре спасли маломобильную женщину

09:33 05.12.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Феодосии на пожаре спасли маломобильную женщину
В Феодосии на пожаре спасли маломобильную женщину
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Из горящей пятиэтажки в Феодосии спасли маломобильную женщину и эвакуировали 30 человек. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Пожар произошел утром в пятницу.
"Сотрудники 19 пожарно-спасательной части прибыли на вызов, звеном газодымозащитной службы (ГДЗС) эвакуировали жильцов многоквартирного дома", – сказано в сообщении.
Спасатели вынесли маломобильную женщину и ликвидировали возгорание в квартире на втором этаже пятиэтажки, рассказали в министерстве.
"Всего эвакуировали 31 человека", – добавили специалисты.
В 05:47 возгорание было локализовано, в 06:11 – ликвидировано, уточнили в МЧС. Всего привлекалось 24 человека и восемь единиц техники.
Накануне сообщалось, что в селе Береговое под Феодосией пожарные спасли несколько зданий от огня. Пожар начался в одном из двухэтажных жилых домов. Существовала угроза взрыва газовых баллонов и перехода огня на соседние здания.
