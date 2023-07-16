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Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи  - РИА Новости Крым, 16.07.2023
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Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи 
Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи  - РИА Новости Крым, 16.07.2023
Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи 
Что скрывают строительные леса на зданиях Романовской женской гимназии и Драматического театра им. А. С. Пушкина в центре Керчи? Во сколько обошлись... РИА Новости Крым, 16.07.2023
2023-07-16T16:58
2023-07-16T17:02
эксклюзивы риа новости крым
керчь
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крым
новости крыма
культура
история
общество
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КЕРЧЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Что скрывают строительные леса на зданиях Романовской женской гимназии и Драматического театра им. А. С. Пушкина в центре Керчи? Во сколько обошлись реставрационные и ремонтные работы, и когда они завершатся? Об этом РИА Новости Крым рассказали в Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.Из гимназии - в музей Реставрация на Театральной улице в Керчи известного исторического здания XIX века, которое пережило Великую Отечественную войну, началась в 2021 году. Возможно, жители и гости Керчи увидели бы скорее обновленное здание, если бы оно не преподнесло подрядчику сюрпризы. Реставрацией занимается АО "Баварский дом". По словам Константина Кононыхина, заместителя руководителя компании, в процессе работ возникло много сложностей. Здание находилось в предаварийном состоянии. Во время Великой Отечественной войны оно выстояло. Но были разбиты перекрытия. Почти 10 лет здание простояло без крыши: сильно намокло, стены начали разрушаться. Ближе к 60-м годам был сделан первый ремонт, в процессе которого загрузили пострадавшие стены. Обслуживалось здание плохо. В итоге, когда началась реставрация уже в XXI веке, возникли проблемы: сняли штукатурные слои и увидели, что часть здания восстановить в изначальном виде невозможно. Его необходимо укреплять, частично воссоздавать заново, усиливать стены и переносить несущую способность на внутренние конструкции. "Некоторые из специалистов, которые сейчас здесь трудятся, работали на реставрации Большого, Мариинского театров, музея Пушкина, - рассказал Константин Кононыхин. - Они говорят, что здание гимназии в Керчи - один из сложнейших объектов. К тому же здесь необходимо применять южные, специфические технологии". Статистика возрождения: сколько памятников восстановили в Крыму за год &gt;&gt;О необходимости специального защитного покрытия здания, чтобы избежать развития грибка на стенах, которому способствует близость моря, упомянул и главный архитектор Реставрационно-строительной компании Ростислав Суздалев. Именно он - автор проекта, по которому реставрируют здание гимназии, чтобы на ее месте открыть музей военной истории. Основная идея автора проекта - создать многофункциональный комплекс, который может использоваться не только как музей, но и как место проведения городских и государственных событий, так как это будет военный музей, который находится на въезде на полуостров. Рядом с ним располагается Картинная галерея, археологические раскопки древнего греческого города Пантикапей, Большая Митридатская лестница.Кстати, жители и гости города при подъеме по знаменитым ступеням увидят на отреставрированном здании табличку, которая расскажет о следах военных снарядов, пуль времен Великой Отечественной войны на стенах бывшей гимназии - некоторые из них сохранят на фасаде в память об истории. Знаменитую башню с часами на углу здания бывшей гимназии восстановят. По словам архитектора, часовой механизм будет электронный. Уже подобрано звуковое сопровождение: гимн Керчи, России. При желании мелодии возможно дополнять. Максим Сорока пояснил, что изначально Министерство культуры РК рекомендовало провести проектные работы так, чтобы все объекты в центре Керчи создавали единый архитектурный ансамбль.Народный театрЗдание Романовской женской гимназии построено из ракушечника, который сейчас очищают, восстанавливают, заменяют, где это необходимо. Светлый натуральный камень используют и при проведении капитального ремонта Драматического театра им. А. С. Пушкина, который находится рядом.Здание Драмтеатра стояло закрытым в ожидании ремонта 20 лет. Свой вклад в то, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, внес в том числе актер, почетный гражданин Керчи, Василий Лановой: он регулярно ставил свою подпись под соответствующими бумагами. В 2022 году напротив театра ему поставили памятник - это подарок городу от подрядчика ООО "ПРО Крым Групп", который сейчас занимается восстановлением здания советской эпохи.Проблемы с ремонтом возникают из-за того, что к основному помещению в разное время делали пристройки, отсюда и его неустойчивость, трещины."Нами сделано 95 % усиления по всему зданию, - рассказал РИА Новости Крым заместитель гендиректора ООО "ПРО Крым Групп" Антон Шалафан, - Фасад готов наполовину. Крыша до конца месяца будет сделана уже полностью. Проводятся работы по вентиляции, отоплению, кондиционированию, электроснабжению. Корректируем противопожарную систему".Подрядчик старается сохранить по-максимуму все в первоначальном виде: восстанавливает и воссоздает лепнину, поставил окна, близкие по форме к тем, что были в советское время.При этом он использует и современные технологии. Например, у сцены будет двойной поворотный круг вместо прежнего одинарного. Смонтированы световые башни. Усилен занавес. Идут работы по звукоизоляции пола. После ремонта планируют установить современное сценическое оборудование, световое и звуковое сопровождение.Говорят, театр начинается с вешалки, вот и представители подрядчика, рассказывая о помещениях, которые будут в обновленном театре, называют сначала гардероб, вестибюль, затем гримерки, хранилище декораций, выставочные залы, кабинеты директора и его заместителя. Конечно, не забудут и про ресторан, а еще здесь появится новое помещение для библиотеки.Как напоминание о советском прошлом, когда театр строился местными жителями, молчаливо наблюдают за активными ремонтными работами гипсовые Пушкин и Ленин. По словам Максима Сороки, эти раритеты не останутся здесь, а отправятся в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник."Женская гимназия в Керчи появилась в 1873 году, - рассказала РИА Новости Крым историк Наталия Небожаева. - Изначально она размещалась в нескольких частных особняках. В 1881 году городская управа решила, что у гимназии должно быть собственное здание. Объявили конкурс на лучший проект. Победила идея питерских архитекторов Курускова и Красовского. На строительство ушло порядка 72 тыс. рублей из городского бюджета. Открыли гимназию в августе 1885 года. В начале XX века в ней обучалось 400 человек. Она стала настолько популярной, что пришлось сделать пристройку с южной стороны, которую украсили башней с часами. Автором этого проекта стал военный инженер Г. И. Лагорио. Практически в таком виде здание гимназии и сохранилось до наших дней. В 1913 году в России праздновали 200 лет правящей царской династии, и гимназия получила название "Романовская". По словам историка, драматический театр им. Пушкина открылся в Керчи в 1962 году. Строили его методом народной стройки: большинство крупных местных промышленных предприятий выделили на его возведение своих рабочих. Когда театр открыли, он стал одним из главных культурных центров города.
https://crimea.ria.ru/20211222/kerchenskiy-muzey-zapovednik-khochet-stat-tsentrom-yuga-rossii-po-restavratsii-1121829740.html
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Анна Карпенко
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керчь, реализация фцп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, культура, история, общество
Когда снимут строительные леса  с исторических зданий в центре Керчи 

Реставрация Романовской женской гимназии и ремонт Драмтеатра им. Пушкина затягиваются 

16:58 16.07.2023 (обновлено: 17:02 16.07.2023)
 
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости Крым
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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КЕРЧЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Что скрывают строительные леса на зданиях Романовской женской гимназии и Драматического театра им. А. С. Пушкина в центре Керчи? Во сколько обошлись реставрационные и ремонтные работы, и когда они завершатся? Об этом РИА Новости Крым рассказали в Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.

Из гимназии - в музей

Реставрация на Театральной улице в Керчи известного исторического здания XIX века, которое пережило Великую Отечественную войну, началась в 2021 году.

"На ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в рамках федеральной целевой программы выделено 800 млн рублей, - рассказал РИА Новости Крым директор Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока. - На сегодня выполнено почти 50% работ. Завершить их планируют к концу 2024 году".

Возможно, жители и гости Керчи увидели бы скорее обновленное здание, если бы оно не преподнесло подрядчику сюрпризы. Реставрацией занимается АО "Баварский дом". По словам Константина Кононыхина, заместителя руководителя компании, в процессе работ возникло много сложностей. Здание находилось в предаварийном состоянии.
Во время Великой Отечественной войны оно выстояло. Но были разбиты перекрытия. Почти 10 лет здание простояло без крыши: сильно намокло, стены начали разрушаться. Ближе к 60-м годам был сделан первый ремонт, в процессе которого загрузили пострадавшие стены. Обслуживалось здание плохо.
В итоге, когда началась реставрация уже в XXI веке, возникли проблемы: сняли штукатурные слои и увидели, что часть здания восстановить в изначальном виде невозможно. Его необходимо укреплять, частично воссоздавать заново, усиливать стены и переносить несущую способность на внутренние конструкции.
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
1 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
2 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
3 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
4 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРемонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
5 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
4 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
5 из 5
Ремонтно-реставрационные работы в здании Романовской женской гимназии в Керчи
© РИА Новости Крым
"Некоторые из специалистов, которые сейчас здесь трудятся, работали на реставрации Большого, Мариинского театров, музея Пушкина, - рассказал Константин Кононыхин. - Они говорят, что здание гимназии в Керчи - один из сложнейших объектов. К тому же здесь необходимо применять южные, специфические технологии".
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О необходимости специального защитного покрытия здания, чтобы избежать развития грибка на стенах, которому способствует близость моря, упомянул и главный архитектор Реставрационно-строительной компании Ростислав Суздалев. Именно он - автор проекта, по которому реставрируют здание гимназии, чтобы на ее месте открыть музей военной истории.

"Под выставочные залы предусмотрено 10 помещений, - говорит Ростислав Суздалев. - Будут помещения для приема экспонатов, их подготовки, реставрации, оценки с помощью лабораторного оборудования. Запланировано и интерактивное пространство для детей, а также информационный центр, три конференц-зала, книгохранилище, архив".

Основная идея автора проекта - создать многофункциональный комплекс, который может использоваться не только как музей, но и как место проведения городских и государственных событий, так как это будет военный музей, который находится на въезде на полуостров.
Рядом с ним располагается Картинная галерея, археологические раскопки древнего греческого города Пантикапей, Большая Митридатская лестница.
Кстати, жители и гости города при подъеме по знаменитым ступеням увидят на отреставрированном здании табличку, которая расскажет о следах военных снарядов, пуль времен Великой Отечественной войны на стенах бывшей гимназии - некоторые из них сохранят на фасаде в память об истории.
Знаменитую башню с часами на углу здания бывшей гимназии восстановят. По словам архитектора, часовой механизм будет электронный. Уже подобрано звуковое сопровождение: гимн Керчи, России. При желании мелодии возможно дополнять.
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Максим Сорока пояснил, что изначально Министерство культуры РК рекомендовало провести проектные работы так, чтобы все объекты в центре Керчи создавали единый архитектурный ансамбль.

Народный театр

Здание Романовской женской гимназии построено из ракушечника, который сейчас очищают, восстанавливают, заменяют, где это необходимо. Светлый натуральный камень используют и при проведении капитального ремонта Драматического театра им. А. С. Пушкина, который находится рядом.

"К ремонту театра приступили в начале 2022 года. На работы из федерального бюджета выделено порядка 450 млн рублей, - рассказывает Максим Сорока. - Здесь похожая ситуация с Романовской гимназией. В ходе работ выявили много участков в аварийном состоянии. Например, колоннада на входной группе имеет трещины, и она подвижна из-за неустойчивого фундамента. Есть трещины и по зданию. Поэтому проектные решения будут корректироваться, сроки сдачи, вероятно, смещаться с этого года на следующий".

Здание Драмтеатра стояло закрытым в ожидании ремонта 20 лет. Свой вклад в то, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, внес в том числе актер, почетный гражданин Керчи, Василий Лановой: он регулярно ставил свою подпись под соответствующими бумагами. В 2022 году напротив театра ему поставили памятник - это подарок городу от подрядчика ООО "ПРО Крым Групп", который сейчас занимается восстановлением здания советской эпохи.
Проблемы с ремонтом возникают из-за того, что к основному помещению в разное время делали пристройки, отсюда и его неустойчивость, трещины.
"Нами сделано 95 % усиления по всему зданию, - рассказал РИА Новости Крым заместитель гендиректора ООО "ПРО Крым Групп" Антон Шалафан, - Фасад готов наполовину. Крыша до конца месяца будет сделана уже полностью. Проводятся работы по вентиляции, отоплению, кондиционированию, электроснабжению. Корректируем противопожарную систему".
Подрядчик старается сохранить по-максимуму все в первоначальном виде: восстанавливает и воссоздает лепнину, поставил окна, близкие по форме к тем, что были в советское время.
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
1 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
2 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
3 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
1 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
2 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
3 из 3
Капитальный ремонт Драматического театра им. А. С. Пушкина в Керчи
© РИА Новости Крым
При этом он использует и современные технологии. Например, у сцены будет двойной поворотный круг вместо прежнего одинарного. Смонтированы световые башни. Усилен занавес. Идут работы по звукоизоляции пола.
После ремонта планируют установить современное сценическое оборудование, световое и звуковое сопровождение.
Говорят, театр начинается с вешалки, вот и представители подрядчика, рассказывая о помещениях, которые будут в обновленном театре, называют сначала гардероб, вестибюль, затем гримерки, хранилище декораций, выставочные залы, кабинеты директора и его заместителя. Конечно, не забудут и про ресторан, а еще здесь появится новое помещение для библиотеки.
Как напоминание о советском прошлом, когда театр строился местными жителями, молчаливо наблюдают за активными ремонтными работами гипсовые Пушкин и Ленин. По словам Максима Сороки, эти раритеты не останутся здесь, а отправятся в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник.
"Женская гимназия в Керчи появилась в 1873 году, - рассказала РИА Новости Крым историк Наталия Небожаева. - Изначально она размещалась в нескольких частных особняках. В 1881 году городская управа решила, что у гимназии должно быть собственное здание. Объявили конкурс на лучший проект. Победила идея питерских архитекторов Курускова и Красовского. На строительство ушло порядка 72 тыс. рублей из городского бюджета. Открыли гимназию в августе 1885 года. В начале XX века в ней обучалось 400 человек. Она стала настолько популярной, что пришлось сделать пристройку с южной стороны, которую украсили башней с часами. Автором этого проекта стал военный инженер Г. И. Лагорио. Практически в таком виде здание гимназии и сохранилось до наших дней. В 1913 году в России праздновали 200 лет правящей царской династии, и гимназия получила название "Романовская".
По словам историка, драматический театр им. Пушкина открылся в Керчи в 1962 году. Строили его методом народной стройки: большинство крупных местных промышленных предприятий выделили на его возведение своих рабочих. Когда театр открыли, он стал одним из главных культурных центров города.
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