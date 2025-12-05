https://crimea.ria.ru/20251205/v-krymu-brakoneru-dali-srok-za-vylov-pochti-10-000-krevetok-na-donuzlave-1151447162.html

В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве

В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве - РИА Новости Крым, 05.12.2025

В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве

Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчине назначили два года условно с... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T20:12

2025-12-05T20:12

2025-12-05T20:12

донузлав

браконьерство

приговор

крым

новости крыма

сакский район

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110082/28/1100822863_0:617:1447:1431_1920x0_80_0_0_4c3a4451fdcf15a740c8b1c142bd23d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Сакский районный суд Республики Крым вынес обвинительный приговор 45-летнему браконьеру, промышлявшему на озере Донузлав. Мужчине назначили два года условно с испытательным сроком на два года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками (их дело вынесено в отдельное производство) в июне 2025 года в акватории озера Донузлав незаконно выловил более 9,6 тысяч экземпляров черноморской креветки, а также других видов рыб, запрещенных для вылова, общей массой более 12 килограммов. Своими действиями он причинил ущерб на общую сумму более 902 тысяч рублей, что квалифицируется как особо крупный размер."Рассмотрев все материалы дела, заслушав стороны обвинения и защиты, суд вынес обвинительный приговор. Осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Дополнительно суд лишил его права занимать должности в портовом предприятии на тот же срок", - говорится в сообщении.С осужденного в пользу Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству взыскано 902 698 тысяч рублей.Как сообщалось ранее, Верховный суд Крыма оставил без изменения приговор Черноморского районного суда двум местным жителям, которые попались на незаконной добыче водных биологических ресурсов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бригадир рыбаков идет под суд за центнер незаконной селедкиУщерб на 100 тысяч: в Крыму два рыбака получили "уголовку" за камбалуВ Керчи осудили "рыбных" браконьеров: что нельзя ловить в Крыму

крым

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донузлав, браконьерство, приговор, крым, новости крыма, сакский район, суд