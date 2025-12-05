Рейтинг@Mail.ru
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/lichnost-napavshego-na-voditelya-skoroy-v-krymu-ustanovlena--zaveli-delo-1151447796.html
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
Правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T20:13
2025-12-05T20:14
скорая помощь
симферополь
мвд по республике крым
происшествия
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fad32ff6838da1c8198259ce4059f70e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.По информации ведомства, сотрудники УМВД оперативно установили личность водителя внедорожника, который средь бела дня на улице избил члена выездной бригады скорой медицинской помощи.Уточняется, что дело завели по статье УК РФ "Хулиганство", которое было совершено с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения.В полиции отметили, что в данынй момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и "по итогам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке".Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из черного автомобиля выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве региона сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/09/1126308468_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_e276b4f487b62f5af063d8030c8207df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
скорая помощь, симферополь, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, крым
Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело

Полиция установила личность избившего водителя скорой в Симферополе – возбуждено дело

20:13 05.12.2025 (обновлено: 20:14 05.12.2025)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюШеврон полиция
Шеврон полиция
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.
По информации ведомства, сотрудники УМВД оперативно установили личность водителя внедорожника, который средь бела дня на улице избил члена выездной бригады скорой медицинской помощи.

"По данному факту отделом дознания отделения полиции №2 "Киевский" УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.

Уточняется, что дело завели по статье УК РФ "Хулиганство", которое было совершено с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения.
В полиции отметили, что в данынй момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и "по итогам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке".
Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из черного автомобиля выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве региона сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
 
Скорая помощьСимферопольМВД по Республике КрымПроисшествияНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
20:12В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве
19:37В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
19:10Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
18:45В Крыму растет число национально-культурных объединений
18:35Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик
18:21"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
18:03Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
17:53На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
17:33В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
17:18"Севстар" передали под управление временной администрации
16:42Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
16:34Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
16:07Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
16:01Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
15:43Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
15:33В Симферополе напали на водителя "скорой"
15:11Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
15:04Путин дал старт вещанию телеканала RT India
15:00Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
Лента новостейМолния