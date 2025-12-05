https://crimea.ria.ru/20251205/lichnost-napavshego-na-voditelya-skoroy-v-krymu-ustanovlena--zaveli-delo-1151447796.html

Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело

Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело - РИА Новости Крым, 05.12.2025

Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело

Правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.12.2025

2025-12-05T20:13

2025-12-05T20:13

2025-12-05T20:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Правоохранители установили личность мужчины, избившего водителя кареты скорой помощи в Симферополе – возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в республиканском главке МВД.По информации ведомства, сотрудники УМВД оперативно установили личность водителя внедорожника, который средь бела дня на улице избил члена выездной бригады скорой медицинской помощи.Уточняется, что дело завели по статье УК РФ "Хулиганство", которое было совершено с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения.В полиции отметили, что в данынй момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и "по итогам расследования уголовного дела будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке".Инцидент произошел в пятницу, 5 декабря, около полудня возле Луговской больницы в Симферополе. Карета скорой помощи везла больного в стационар, и водитель посигналил иномарке, которая перегородила ему дорогу. Из черного автомобиля выбежал мужчина и набросился на водителя медтранспорта. После драки он скрылся. Позже в минздраве региона сообщили РИА Новости Крым, что избитый водитель скорой подал документы на проведение судебно-медицинской экспертизы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде В Крыму подростки избили сверстника – Бастрыкин затребовал доклад Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии

