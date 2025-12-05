https://crimea.ria.ru/20251205/poschechina-kollektivnomu-zapadu-politolog-o-vizite-putina-v-indiyu-1151446636.html

"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Первый с начала СВО государственный визит президента России Владимира Путина в Индию стал пощечиной коллективному Западу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.И очень важно, что этот визит состоялся именно сейчас – на фоне огромного числа санкций со стороны коллективного Запада в отношении России, а также коллективных санкций против Индии и понуждения ее к прекращению всяческих контактов с Российской Федерацией, подчеркнул он.Примечательно также, что в Индии, которая, как и Россия и Китай, является страной классической дипломатии, а значит, здесь "принято лишнего не болтать и отвечать за каждый свой поступок", встретили лидера РФ с нарушением обычаев, отметил Колесниченко.По его словам, все это "важные посылы мировому сообществу", и это не включая итогов российско-индийского бизнес-форума, заметил он."Это в первую очередь пощечина коллективному Западу. Это показывает, где будет развиваться многополярной мир и где будут точки роста мировой экономики – стабильной, эффективной, направленной на взаимные интересы развития. И что бы Запад ни делал, как бы ни пытался скрывать этот прорыв – он есть, и он будет", – уверен эксперт.Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в ИндиюКолесниченко подчеркнул, что Индия сегодня – это очень динамично развивающаяся страна с огромным будущим. При этом она член БРИКС и ШОС и продолжает активно сотрудничать с Россией в разных сферах, включая военную.Он допустил, что "необходимость подобного соглашения связана с обострением международной ситуации и необходимостью обеспечить сопровождение и прикрытие наших торговых караванов в Индийском океане".При этом документ подразумевает взаимный обмен военными специалистами, предоставление военной инфраструктуры друг другу, проведение совместных учений и военные контракты.И все это после того, как США долго и рьяно боролись за них. А также за инвестиционные соглашения с Нью-Дели, как и Европа годами добивалась подписания с Индией договора о свободной торговле, заметил Колесниченко.Российско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – ПутинРоссия же продолжает сотрудничество с Нью-Дели и наращивает его, причем является своеобразным мостом между Индией и Китаем, у которых друг с другом остаются серьезные противоречия, подчеркнул он.Так, с сентября текущего года более 30% взаимных расчетов между РФ и Индией ведется в китайских юанях. В ходе российско-индийского бизнес-форума 4-5 декабря обсуждается вопрос открытия в Индии российской системы взаиморасчетов "Мир" и индийской системы на территории России. А с Китаем Россия уже начала работать по индивидуальной системе взаиморасчетов, заменившей Swift, которая позволяла Европе и Америке контролировать наши операции, перечислил эксперт.Путин поблагодарил Моди за усилия по урегулированию украинского вопросаВладимир Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Президент провел беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и принял участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.В Кремле высказались о ситуации с экспортом нефти из РФ в Индию и КитайТакже президент РФ Владимир Путин вместе с главным редактором медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала Russia Today Маргаритой Симоньян дали старт вещанию RT в Индии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин На Западе сделали неожиданное заявление на фоне визита Путина в Индию Встреча Мишустина и Си Цзиньпина в Китае – главное

