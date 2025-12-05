https://crimea.ria.ru/20251205/pensionerka-prigovorena-k-125-godam-za-sponsirovanie-vsu-1151428867.html
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
2025-12-05T21:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.В ведомстве уточнили, что подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации.Суд приговорил женщину к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Гособвинение поддержала крымская прокуратура.Как сообщалось ранее, жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену. Женщина перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повар из Севастополя планировала отравить бойцов СВОЖитель Феодосии передал Киеву данные о нефтебазе и ПВО за 11000 гривенРоссиянка планировала теракт на ж/д объекте в Крыму - приговор суда
