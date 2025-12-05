Рейтинг@Mail.ru
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.В ведомстве уточнили, что подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации.Суд приговорил женщину к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Гособвинение поддержала крымская прокуратура.Как сообщалось ранее, жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену. Женщина перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
Новости
крым, прокуратура республики крым, запорожская область, приговор, суд, правосудие, госизмена, новости
Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ

Пожилая жительница Запорожской области отправится в колонию на 12,5 лет за госизмену

21:22 05.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Запорожский областной суд приговорил 61-летнюю жительницу города Приморск к 12,5 годам колонии за финансирование ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
"61-летняя жительница Запорожской области признана виновной в совершении государственной измены. Судом установлено, что в январе 2024 года она перевела на банковский счет для сбора денежных средств в интересах вооруженных сил Украины денежные средства в сумме 1 тыс. рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что подсудимая осознавала, что деньги будут использованы в целях нанесения вреда Вооруженным Силам Российской Федерации.
Суд приговорил женщину к 12 годам и 6 месяцам исправительной колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на один год. Гособвинение поддержала крымская прокуратура.
Как сообщалось ранее, жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену. Женщина перевела через мобильное приложение на счета иностранного банка, которые используются спецслужбами Украины, порядка 7 тысяч рублей.
