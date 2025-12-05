https://crimea.ria.ru/20251205/rf-prekratila-dogovory-s-kanadoy-frantsiey-i-portugaliey-v-voennoy-sfere-1151450042.html

РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Прекратить соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны, подписанное в Москве 4 февраля 1994 года, и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области, подписанное в Москве 4 августа 2000 года", - говорится в тексте документа.Согласно распоряжению, МИД России должен уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

