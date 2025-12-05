Рейтинг@Mail.ru
РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере - РИА Новости Крым, 05.12.2025
РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере, соответствующий документ... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Прекратить соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны, подписанное в Москве 4 февраля 1994 года, и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области, подписанное в Москве 4 августа 2000 года", - говорится в тексте документа.Согласно распоряжению, МИД России должен уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.
РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

Россия прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере

22:04 05.12.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении договоров с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Прекратить соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Канады относительно визитов по военной линии, подписанное в Москве 20 ноября 1989 года, соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Французской Республики о сотрудничестве в области обороны, подписанное в Москве 4 февраля 1994 года, и соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Португальской Республики о сотрудничестве в военной области, подписанное в Москве 4 августа 2000 года", - говорится в тексте документа.
Согласно распоряжению, МИД России должен уведомить канадскую, французскую и португальскую стороны о принятом решении.
