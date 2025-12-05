В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС

https://crimea.ria.ru/20251205/v-krym-posle-zimnego-leta-idet-nastoyaschaya-zima---prognoz-ot-fobos-1151436277.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым.
До конца текущей недели погода в Крыму не принесет существенных "сюрпризов", лишь к воскресенью она станет ухудшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В субботу, по словам специалиста, характер метеоусловий не приобретет существенных изменений.
"Может быть, станет больше облаков, будет переменчивый характер облачности, без осадков. Ночью в Симферополе +3…+6, по Крыму +2… +7. Днем воздух в городе прогреется до плюс +10…+ 13, и +9…+14 - по всему Крыму. При этом северо-восточная тяга ветров по силе 4-9 м/с и в порывах до 14 м/с", - отметил он.
В воскресенье погода начнет постепенно портиться.
По мнению метеоролога, связано это с выходом средиземноморского циклона, который, дотянется до северной акватории Черного моря.
"Погода возьмет курс на ухудшение, станет больше облаков, если еще ночью без осадков, +4… +7 в городе и по Крыму +3…+8, то днем в Симферополе за счет уменьшения притока лучистой энергии солнца и продолжающейся северо-восточной тяги ветров температура понизится до +7…+10 в Симферополе, и +6…+11 по всему Крыму", - обозначил Тишковец.
Ветер при этом будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.
