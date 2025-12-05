https://crimea.ria.ru/20251205/v-krym-posle-zimnego-leta-idet-nastoyaschaya-zima---prognoz-ot-fobos-1151436277.html

В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС

В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. До конца текущей недели погода в Крыму не принесет существенных "сюрпризов", лишь к воскресенью она станет ухудшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В субботу, по словам специалиста, характер метеоусловий не приобретет существенных изменений.В воскресенье погода начнет постепенно портиться.По мнению метеоролога, связано это с выходом средиземноморского циклона, который, дотянется до северной акватории Черного моря."Погода возьмет курс на ухудшение, станет больше облаков, если еще ночью без осадков, +4… +7 в городе и по Крыму +3…+8, то днем в Симферополе за счет уменьшения притока лучистой энергии солнца и продолжающейся северо-восточной тяги ветров температура понизится до +7…+10 в Симферополе, и +6…+11 по всему Крыму", - обозначил Тишковец.Ветер при этом будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

