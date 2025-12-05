Рейтинг@Mail.ru
В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251205/v-krym-posle-zimnego-leta-idet-nastoyaschaya-zima---prognoz-ot-fobos-1151436277.html
В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
До конца текущей недели погода в Крыму не принесет существенных "сюрпризов", лишь к воскресенью она станет ухудшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T19:37
2025-12-05T19:37
радио "спутник в крыму"
погода
погода в крыму
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fda7463164818d70a79727f385b9c22b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. До конца текущей недели погода в Крыму не принесет существенных "сюрпризов", лишь к воскресенью она станет ухудшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.В субботу, по словам специалиста, характер метеоусловий не приобретет существенных изменений.В воскресенье погода начнет постепенно портиться.По мнению метеоролога, связано это с выходом средиземноморского циклона, который, дотянется до северной акватории Черного моря."Погода возьмет курс на ухудшение, станет больше облаков, если еще ночью без осадков, +4… +7 в городе и по Крыму +3…+8, то днем в Симферополе за счет уменьшения притока лучистой энергии солнца и продолжающейся северо-восточной тяги ветров температура понизится до +7…+10 в Симферополе, и +6…+11 по всему Крыму", - обозначил Тишковец.Ветер при этом будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
https://crimea.ria.ru/20251205/livni-i-shtormovoy-veter-obrushatsya-na-krym-v-vykhodnye-1151428359.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144360561_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a98bbeeb56c3e7109c3eba02c94f710b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крым, новости крыма
В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС

В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - ФОБОС

19:37 05.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗимняя Ялта
Зимняя Ялта - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. До конца текущей недели погода в Крыму не принесет существенных "сюрпризов", лишь к воскресенью она станет ухудшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
В субботу, по словам специалиста, характер метеоусловий не приобретет существенных изменений.
"Может быть, станет больше облаков, будет переменчивый характер облачности, без осадков. Ночью в Симферополе +3…+6, по Крыму +2… +7. Днем воздух в городе прогреется до плюс +10…+ 13, и +9…+14 - по всему Крыму. При этом северо-восточная тяга ветров по силе 4-9 м/с и в порывах до 14 м/с", - отметил он.
В воскресенье погода начнет постепенно портиться.
По мнению метеоролога, связано это с выходом средиземноморского циклона, который, дотянется до северной акватории Черного моря.
"Погода возьмет курс на ухудшение, станет больше облаков, если еще ночью без осадков, +4… +7 в городе и по Крыму +3…+8, то днем в Симферополе за счет уменьшения притока лучистой энергии солнца и продолжающейся северо-восточной тяги ветров температура понизится до +7…+10 в Симферополе, и +6…+11 по всему Крыму", - обозначил Тишковец.
Ветер при этом будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, в порывах будет достигать 10-15 метров в секунду.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Шторм в Ялте - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
12:03
Ливни и штормовой ветер обрушатся на Крым в выходные
 
Радио "Спутник в Крыму"ПогодаПогода в КрымуЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
20:12В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве
19:37В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
19:10Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
18:45В Крыму растет число национально-культурных объединений
18:35Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик
18:21"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
18:03Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
17:53На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
17:33В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
17:18"Севстар" передали под управление временной администрации
16:42Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
16:34Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
16:07Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
16:01Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
15:43Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
15:33В Симферополе напали на водителя "скорой"
15:11Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
15:04Путин дал старт вещанию телеканала RT India
15:00Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
Лента новостейМолния