В Крыму растет число национально-культурных объединений

2025-12-05T18:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений - как национально-культурных автономий, так и общественных союзов, и их количество продолжает расти. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала директор учреждения "Дом дружбы народов" Лариса Сокирская.Так, в этом году китайская община Крыма зарегистрировалась как общественная организация, также свою организацию открыли грузины, уточнила она. Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сферы образования и воспитания граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали национальную идею РоссииСколько россиян гордятся своим гражданствомУказ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения

