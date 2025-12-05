В Крыму растет число национально-культурных объединений
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений - как национально-культурных автономий, так и общественных союзов, и их количество продолжает расти. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала директор учреждения "Дом дружбы народов" Лариса Сокирская.
"Мы тесно работаем с национально-культурными объединениями. Все мероприятия проводим вместе с ними. И с каждым годом в Крыму становится все больше и больше национально-культурных объединений. Почему? Потому что уже зарегистрированные общества видят поддержку государства. И "Дом дружбы народов", и Госкомнац, и другие организации уделяют им большое внимание, поддерживают не только морально, но и материально", - сказала Сокирская.
Так, в этом году китайская община Крыма зарегистрировалась как общественная организация, также свою организацию открыли грузины, уточнила она.
"Многие приходят, спрашивают о том, какие нужны документы для оформления. Так что процесс идет, и мы надеемся, что с каждым годом у нас все больше будет национально-культурных объединений. Сейчас в Крыму около 40 таких организаций", - добавила директор Дома дружбы народов.
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сферы образования и воспитания граждан.
