Рейтинг@Mail.ru
В Крыму растет число национально-культурных объединений - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/v-krymu-rastet-chislo-natsionalno-kulturnykh-obedineniy-1151431826.html
В Крыму растет число национально-культурных объединений
В Крыму растет число национально-культурных объединений - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Крыму растет число национально-культурных объединений
В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений - как национально-культурных автономий, так и общественных союзов, и их количество... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T18:45
2025-12-05T18:45
крым
крым многонациональный
народы крыма
дом дружбы народов
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146710343_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_779893f57d68e33d206e61afe2529f3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений - как национально-культурных автономий, так и общественных союзов, и их количество продолжает расти. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала директор учреждения "Дом дружбы народов" Лариса Сокирская.Так, в этом году китайская община Крыма зарегистрировалась как общественная организация, также свою организацию открыли грузины, уточнила она. Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сферы образования и воспитания граждан.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали национальную идею РоссииСколько россиян гордятся своим гражданствомУказ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146710343_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8bac7db108043791570b7a2e28809645.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крым многонациональный, народы крыма, дом дружбы народов, общество, новости крыма
В Крыму растет число национально-культурных объединений

В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений

18:45 05.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуризм в Крыму
Туризм в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается порядка 40 национально-культурных объединений - как национально-культурных автономий, так и общественных союзов, и их количество продолжает расти. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала директор учреждения "Дом дружбы народов" Лариса Сокирская.

"Мы тесно работаем с национально-культурными объединениями. Все мероприятия проводим вместе с ними. И с каждым годом в Крыму становится все больше и больше национально-культурных объединений. Почему? Потому что уже зарегистрированные общества видят поддержку государства. И "Дом дружбы народов", и Госкомнац, и другие организации уделяют им большое внимание, поддерживают не только морально, но и материально", - сказала Сокирская.

Так, в этом году китайская община Крыма зарегистрировалась как общественная организация, также свою организацию открыли грузины, уточнила она.
"Многие приходят, спрашивают о том, какие нужны документы для оформления. Так что процесс идет, и мы надеемся, что с каждым годом у нас все больше будет национально-культурных объединений. Сейчас в Крыму около 40 таких организаций", - добавила директор Дома дружбы народов.
Ранее директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко высказал мнение, что стратегия государственной национальной политики России до 2036 года изменит российское общество, взяв лучшее из советских традиций и дав толчок развитию принципиально новой сферы образования и воспитания граждан.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму назвали национальную идею России
Сколько россиян гордятся своим гражданством
Указ Путина об основах госполитики в области исторического просвещения
 
КрымКрым многонациональныйНароды КрымаДом дружбы народовОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:13Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
20:12В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве
19:37В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
19:10Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
18:45В Крыму растет число национально-культурных объединений
18:35Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик
18:21"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
18:03Спортсменка из Севастополя стала чемпионкой России по боксу
17:53На Украине разоблачили преступную группу депутата Верховной Рады
17:33В Севастополе экс-сотрудницу детского центра обвиняют в растрате
17:18"Севстар" передали под управление временной администрации
16:42Строитель угрожал прохожему бензопилой в Ялте – уголовное дело в суде
16:34Избитый в Крыму водитель "скорой" пройдет судебно-медицинскую экспертизу
16:07Следком начал проверку после нападения на водителя "скорой" в Крыму
16:01Погоня со стрельбой: в Евпатории пьяный лихач устроил ДТП
15:43Приезжую с Украины лишили российского гражданства за дискредитацию армии
15:33В Симферополе напали на водителя "скорой"
15:11Высокопоставленный сотрудник МУС тайно финансировал боевиков ЦАР
15:04Путин дал старт вещанию телеканала RT India
15:00Новый музей в Евпатории – что задумали авторы проекта
Лента новостейМолния