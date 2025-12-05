https://crimea.ria.ru/20251205/v-sevastopole-zakryli-shkolu-na-karantin-iz-za-kishechnoy-infektsii-1151448341.html
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции
2025-12-05T20:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли школу на недельный карантин в связи с распространением у детей заболевания кишечной инфекцией. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.Случаи заболевания детей кишечной инфекцией участились в школе № 43.По его словам, Роспотребнадзор проверил в школе пищеблок, кабинеты и места общего пользования, в учреждении идут противоэпидемические мероприятия, помещения дезинфицируют.Кривонос уточнил, что действующий в составе школы детский сад продолжит работу, и призвал родителей "сохранять спокойствие и не поддаваться возможным информационным вбросам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппаРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургВ Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
