Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251205/v-sevastopole-zakryli-shkolu-na-karantin-iz-za-kishechnoy-infektsii-1151448341.html
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции - РИА Новости Крым, 05.12.2025
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции
В Севастополе закрыли школу на недельный карантин в связи с распространением у детей заболевания кишечной инфекцией. Об этом сообщил директор департамента... РИА Новости Крым, 05.12.2025
2025-12-05T20:27
2025-12-05T20:31
новости
севастополь
новости севастополя
карантин
школа
инфекции
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7487a8f94b6db74e317581c5054dbf0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли школу на недельный карантин в связи с распространением у детей заболевания кишечной инфекцией. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.Случаи заболевания детей кишечной инфекцией участились в школе № 43.По его словам, Роспотребнадзор проверил в школе пищеблок, кабинеты и места общего пользования, в учреждении идут противоэпидемические мероприятия, помещения дезинфицируют.Кривонос уточнил, что действующий в составе школы детский сад продолжит работу, и призвал родителей "сохранять спокойствие и не поддаваться возможным информационным вбросам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппаРоссийские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки МарбургВ Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/01/1122227155_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_c81033eb797f13e7868cb5d6858e52d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, севастополь, новости севастополя, карантин, школа, инфекции, крым, новости крыма
В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции

В Севастополе из-за кишечной инфекции закрыли школу на недельный карантин

20:27 05.12.2025 (обновлено: 20:31 05.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкКарантин
Карантин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе закрыли школу на недельный карантин в связи с распространением у детей заболевания кишечной инфекцией. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Севастополя Максим Кривонос.
Случаи заболевания детей кишечной инфекцией участились в школе № 43.

"В целях недопущения распространения инфекции среди учеников, постановлением Роспотребнадзора школа закрывается на карантин до пятницы, 12 декабря", – сообщил Кривонос.

По его словам, Роспотребнадзор проверил в школе пищеблок, кабинеты и места общего пользования, в учреждении идут противоэпидемические мероприятия, помещения дезинфицируют.
Кривонос уточнил, что действующий в составе школы детский сад продолжит работу, и призвал родителей "сохранять спокойствие и не поддаваться возможным информационным вбросам".
"Также прошу всех родителей провести дополнительную разъяснительную работу с детьми о необходимости соблюдения правил гигиены, в случае плохого самочувствия рекомендуем не заниматься самолечением, а обращаться в медицинские учреждения", – добавил глава депобра.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт рассказал о противопоказаниях к вакцинации от гриппа
Российские ученые создали вакцину для профилактики лихорадки Марбург
В Севастополе введен карантин по бешенству домашних котов
 
НовостиСевастопольНовости СевастополяКарантинШколаИнфекцииКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:10Раненную при атаке ВСУ на Севастополь девочку отправили в Москву - ВИДЕО
22:39Женщину сбили на "зебре" под Симферополем
22:33Старт RT в Индии и избиение водителя скорой в Крыму - главное за день
22:28Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
22:19Не Нобелевкой единой: Трамп получил первую премию мира ФИФА
22:04РФ прекратила договоры с Канадой, Францией и Португалией в военной сфере
21:51Атакованный и горевший танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии
21:22Пенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУ
20:55"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию
20:49Интернет-банк ПСБ для бизнеса признан лучшим на рынке по версии Markswebb
20:46Четыре пенсионерки из Севастополя отдали мошенникам более 2,2 млн рублей
20:34Жил среди звезд: в Крыму открылась выставка первого обитателя МКС
20:27В Севастополе закрыли школу на карантин из-за кишечной инфекции
20:13Личность напавшего на водителя скорой в Крыму установлена – завели дело
20:12В Крыму браконьеру дали срок за вылов почти 10 000 креветок на Донузлаве
19:37В Крым после "зимнего лета" идет настоящая зима - прогноз от ФОБОС
19:10Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
18:45В Крыму растет число национально-культурных объединений
18:35Крым и Абхазия: ближайшие перспективы сотрудничества двух республик
18:21"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
Лента новостейМолния