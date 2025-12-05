Рейтинг@Mail.ru
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников
"Госуслуги" разрабатывают новые варианты входа на портал и постепенно отказываются от подтверждения через SMS-код из-за растущего числа случаев мошенничества...
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. "Госуслуги" разрабатывают новые варианты входа на портал и постепенно отказываются от подтверждения через SMS-код из-за растущего числа случаев мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.Пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства, информируют специалисты. И напоминают, что двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа.На "Госуслугах" можно выбрать один из нескольких вариантов подтверждения входа. Вариантов второго фактора защиты четыре. Вход с помощью одноразового кода в мессенджере МАХ или с помощью одноразового кода из специального приложения. А также по биометрии либо через SMS, но только для пользователей десктопной версии портала.Преимущества кода в МАХ в том, что способ имеет дополнительную защиту от социальной инженерии – перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника, отметили в Минцифре."Выбрать другие варианты дополнительной защиты – одноразовый код, который будет генерироваться только в приложении, которое вы установите на свое устройство, или вход по биометрии – можно в разделе "Безопасность", добавили в сообщении.Вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение "Госуслуги" не нужно – сессия длится полгода, обратили внимание специалисты.Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные.
"Госуслуги" отменили вход на портал через SMS из-за мошенников

На "Госуслугах" отказываются от подтверждения входа на портал через SMS-код

18:21 05.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. "Госуслуги" разрабатывают новые варианты входа на портал и постепенно отказываются от подтверждения через SMS-код из-за растущего числа случаев мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи "Госуслуг" непреднамеренно передают SMS-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа через SMS", – сказано в сообщении.

Пока это решение касается только входа на "Госуслуги" через мобильные устройства, информируют специалисты. И напоминают, что двухфакторная аутентификация эффективно защищает информационные ресурсы от несанкционированного доступа.
На "Госуслугах" можно выбрать один из нескольких вариантов подтверждения входа. Вариантов второго фактора защиты четыре. Вход с помощью одноразового кода в мессенджере МАХ или с помощью одноразового кода из специального приложения. А также по биометрии либо через SMS, но только для пользователей десктопной версии портала.
Преимущества кода в МАХ в том, что способ имеет дополнительную защиту от социальной инженерии – перед получением кода чат-бот задаст вопросы, которые помогут выявить злоумышленника, отметили в Минцифре.
"Выбрать другие варианты дополнительной защиты – одноразовый код, который будет генерироваться только в приложении, которое вы установите на свое устройство, или вход по биометрии – можно в разделе "Безопасность", добавили в сообщении.
Вводить логин, пароль и второй фактор защиты при каждом входе в мобильное приложение "Госуслуги" не нужно – сессия длится полгода, обратили внимание специалисты.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года россияне по желанию смогут поставить в паспортах отметку идентификатора записи из единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Запись поможет дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и данные.
Лента новостейМолния