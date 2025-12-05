Рейтинг@Mail.ru
Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов" - РИА Новости Крым, 05.12.2025
Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"
Возникший в ходе атаки украинских беспилотников пожар в порту Темрюка охватил 1350 квадратных метров территории, к его тушению привлечены дополнительные силы и... РИА Новости Крым, 05.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Возникший в ходе атаки украинских беспилотников пожар в порту Темрюка охватил 1350 квадратных метров территории, к его тушению привлечены дополнительные силы и средства. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Ночью во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.По состоянию на шесть часов вечера пятницы, по данным оперштаба, площадь пожара в порту Темрюка достигла 1350 квадратных метров, а число привлеченных сил и средства выросло кратно.Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.В Минобороны РФ утром в пятницу сообщили, что с 23-00 4 декабря до 7-00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа, один из которых – над территорией Краснодарского края.
Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"

Пожар в порту Темрюка после атаки беспилотников ВСУ разросся до 1350 квадратов

19:10 05.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Возникший в ходе атаки украинских беспилотников пожар в порту Темрюка охватил 1350 квадратных метров территории, к его тушению привлечены дополнительные силы и средства. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Ночью во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.
По состоянию на шесть часов вечера пятницы, по данным оперштаба, площадь пожара в порту Темрюка достигла 1350 квадратных метров, а число привлеченных сил и средства выросло кратно.
"Продолжается тушение... в работах задействованы 68 человек и 26 единиц техники", – уточнили в оперштабе со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.
В Минобороны РФ утром в пятницу сообщили, что с 23-00 4 декабря до 7-00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа, один из которых – над территорией Краснодарского края.
