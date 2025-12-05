https://crimea.ria.ru/20251205/pozhar-v-portu-temryuka-posle-ataki-vsu--ogon-okhvatil-1350-kvadratov-1151447314.html

Пожар в порту Темрюка после атаки ВСУ – огонь охватил 1350 "квадратов"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Возникший в ходе атаки украинских беспилотников пожар в порту Темрюка охватил 1350 квадратных метров территории, к его тушению привлечены дополнительные силы и средства. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.Ночью во время атаки украинских ударных беспилотников на регионы России были повреждены элементы портовой инфраструктуры в Темрюке – возник пожар. К его тушению, по данным краевого главка МЧС России, привлекли 32 специалиста и 8 единиц техники, прибыли также сотрудники специальных и экстренных служб.По состоянию на шесть часов вечера пятницы, по данным оперштаба, площадь пожара в порту Темрюка достигла 1350 квадратных метров, а число привлеченных сил и средства выросло кратно.Ранее предварительно отмечалось, что персонал эвакуировали и пострадавших нет.В Минобороны РФ утром в пятницу сообщили, что с 23-00 4 декабря до 7-00 5 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа, один из которых – над территорией Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом сбили девять беспилотников ВСУ ВСУ нанесли удар по Васильевской районной больнице в Запорожской области Обломки БПЛА спровоцировали пожар: последствия атаки ВСУ на Кубань

