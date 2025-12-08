Рейтинг@Mail.ru
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила - РИА Новости Крым, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251208/gd-razberetsya-s-effektom-dolinoy-sdelki-s-zhilem-zhdut-novye-pravila-1151482957.html
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила - РИА Новости Крым, 08.12.2025
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T14:37
2025-12-08T14:37
анатолий аксаков
лариса долина
недвижимость
государственная дума рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45b86255c12d6589be039b0dd1b45d4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых механизмов защиты добросовестных покупателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников (так называемый "эффект Долиной" или "схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. По словам Аксакова, дальнейшие шаги по изменению законодательства напрямую зависят от выводов высшей судебной инстанции.На данный момент одной из ключевых инициатив, обсуждаемых в рамках защиты покупателей, стал недельный "период охлаждения", который позволит сторонам сделки подтвердить свои намерения и избежать спорных ситуаций. Аксаков сообщил, что эта норма уже фигурирует в документах, поступивших в Госдума.В этот срок, по его словам, должны быть включены четкие правила, определяющие добросовестность действий продавца и покупателя.И отметил, что даже самые подробные нормы не смогут заранее охватить все варианты развития, поэтому человек должен быть крайне внимателен и бдителен при оформлении сделок: обязательно читать полностью договор и, желательно, советоваться с юристами.В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокатДолина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объемеКак арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111816/26/1118162625_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2431b4d353215ba640dcdaf9dbcfb105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий аксаков, лариса долина, недвижимость, государственная дума рф, новости
ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила

После "эффекта Долиной" в Госдуме готовят период охлаждения для сделок с недвижимостью

14:37 08.12.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПродажа дома
Продажа дома - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых механизмов защиты добросовестных покупателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников (так называемый "эффект Долиной" или "схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья.
По словам Аксакова, дальнейшие шаги по изменению законодательства напрямую зависят от выводов высшей судебной инстанции.
"Мы ждем решения Верховного суда, и они должны дать развернутое пояснение, правильно ли действовала сама Долина, правильно ли действовал покупатель, осуществляя платеж за эту квартиру. Нам нужна полная юридическая характеристика того, что произошло", – отметил он.
На данный момент одной из ключевых инициатив, обсуждаемых в рамках защиты покупателей, стал недельный "период охлаждения", который позволит сторонам сделки подтвердить свои намерения и избежать спорных ситуаций. Аксаков сообщил, что эта норма уже фигурирует в документах, поступивших в Госдума.
В этот срок, по его словам, должны быть включены четкие правила, определяющие добросовестность действий продавца и покупателя.
"Они должны очень четко прописать, что вот так-то и вот так-то они собирались поступить, продавая квартиру. Покупатель тоже пошагово должен написать, что он готов купить квартиру по такой цене, с таким способом платежа", – пояснил депутат.
И отметил, что даже самые подробные нормы не смогут заранее охватить все варианты развития, поэтому человек должен быть крайне внимателен и бдителен при оформлении сделок: обязательно читать полностью договор и, желательно, советоваться с юристами.
В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
Долина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объеме
Как арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат
 
Анатолий АксаковЛариса ДолинаНедвижимостьГосударственная Дума РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Жесткое обновление прогноза: двухдневная магнитная буря накроет Землю
16:05Крымский мост: растет очередь при въезде на полуостров
15:53В Симферополе открылись елочные базары: обзор цен
15:28Генпрокуратура РФ утвердила обвинение против Ермака и Умерова о геноциде
15:10Посол России в КНДР Мацегора умер в возрасте 70 лет
14:55ОРВИ наступает: число заболевших в Крыму и Севастополе продолжает расти
14:37ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила
14:19В Турции произошло сильное землетрясение
14:11Кто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнение
14:02В Ялте пациент с ограниченными возможностями получил ожоги в больнице
13:58В Керчи штормовой ветер повалил деревья и оборвал провода
13:47В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
13:42В горах под Белогорском ночью заблудилась женщина
13:34Армия России освобождает населенные пункты и занимает выгодные рубежи
13:26Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВО
13:15В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства
13:05В Севастополе на 20% перевыполнили план по закладке новых виноградников
12:56Маркетплейсы должны дать скидки всем: в Госдуме требуют честных правил
12:48На развитие транспортного узла Новороссийска выделят почти 400 млн
12:42Российские военные освободили еще два населенных пункта
Лента новостейМолния