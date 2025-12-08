https://crimea.ria.ru/20251208/gd-razberetsya-s-effektom-dolinoy-sdelki-s-zhilem-zhdut-novye-pravila-1151482957.html

ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила

ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила - РИА Новости Крым, 08.12.2025

ГД разберется с "эффектом Долиной": сделки с жильем ждут новые правила

Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых

2025-12-08T14:37

2025-12-08T14:37

2025-12-08T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. Ситуация на рынке недвижимости, получившая в народе название "эффект Долиной", стала поводом для детального изучения правил заключения сделок и разработки новых механизмов защиты добросовестных покупателей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников (так называемый "эффект Долиной" или "схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. По словам Аксакова, дальнейшие шаги по изменению законодательства напрямую зависят от выводов высшей судебной инстанции.На данный момент одной из ключевых инициатив, обсуждаемых в рамках защиты покупателей, стал недельный "период охлаждения", который позволит сторонам сделки подтвердить свои намерения и избежать спорных ситуаций. Аксаков сообщил, что эта норма уже фигурирует в документах, поступивших в Госдума.В этот срок, по его словам, должны быть включены четкие правила, определяющие добросовестность действий продавца и покупателя.И отметил, что даже самые подробные нормы не смогут заранее охватить все варианты развития, поэтому человек должен быть крайне внимателен и бдителен при оформлении сделок: обязательно читать полностью договор и, желательно, советоваться с юристами.В конце марта этого года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокатДолина пообещала вернуть деньги покупательнице квартиры в полном объемеКак арендовать или купить жилье и не попасть в схему мошенников – адвокат

