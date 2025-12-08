https://crimea.ria.ru/20251208/v-turtsii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1151486495.html

В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.12.2025

В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5.1 произошло сегодня неподалеку от турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 08.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло сегодня неподалеку от турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.В Ноябре землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков.10 августа в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, тогда эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строитьЗемлетрясения на Кубани – есть ли риски для КрымаКак землетрясения влияют на рыбу

