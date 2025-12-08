Рейтинг@Mail.ru
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5.1 произошло сегодня неподалеку от турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T14:19
2025-12-08T14:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло сегодня неподалеку от турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.В Ноябре землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков.10 августа в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, тогда эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.
В Турции произошло сильное землетрясение

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5.1

14:19 08.12.2025 (обновлено: 14:22 08.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5.1 произошло сегодня неподалеку от турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает Европейский сейсмологический центр.
Подземные толчки зафиксированы в 13:21 по местному времени. Эпицентр располагался в 15 км к северо-востоку от Анталии и в 176 км к юго-западу от Коньи. Очаг залегал на глубине 95 км.
Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
В Ноябре землетрясение магнитудой 3.9 произошло на Западе Турции, после чего в регионе последовали еще несколько более слабых толчков.
10 августа в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, тогда эпицентр находился в провинции Балыкесир на западе страны. В результате природного катаклизма обрушились 16 зданий, 12 из которых были заброшенными сооружениями. Пострадали около 30 человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
Землетрясения на Кубани – есть ли риски для Крыма
Как землетрясения влияют на рыбу
 
